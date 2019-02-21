ДТП в Ижемском районе: погиб 35-летний мужчина и 5-летняя девочка
На место вылетел борт санавиации
В Ижемском районе произошло смертельное ДТПФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Сегодня 50-м км дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма произошла смертельная авария. Столкнулись KIA и Hyundai. В результате столкновения два человека погибли, еще четверо пострадали и доставлены в больницу. .
Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе Минздрава РК, на месте ДТП скончались 35-летний мужчина и 5-летняя девочка. Оба находились в автомобиле KIA.
Также в аварии пострадали 10-летний мальчик и 36-летняя женщина. Они доставлены в Ижемскую ЦРБ. 54-летний мужчина и 56-летняя женщина находятся в хирургическом отделении больницы.
На место вылетела санавиация Центра медицины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU