ДТП в Ижемском районе: погиб 35-летний мужчина и 5-летняя девочка

Сегодня 50-м км дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма произошла смертельная авария. Столкнулись KIA и Hyundai. В результате столкновения два человека погибли, еще четверо пострадали и доставлены в больницу. .

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе Минздрава РК, на месте ДТП скончались 35-летний мужчина и 5-летняя девочка. Оба находились в автомобиле KIA.

Также в аварии пострадали 10-летний мальчик и 36-летняя женщина. Они доставлены в Ижемскую ЦРБ. 54-летний мужчина и 56-летняя женщина находятся в хирургическом отделении больницы.

На место вылетела санавиация Центра медицины катастроф.