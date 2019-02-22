Смертельное ДТП в Ижемском районе: появились фото и видео

Вчера между Ухтой и Ижмой произошло смертельное ДТП: столкнулись KIA и Hyundai, погибли сотрудник уголовного розыска и его 5-летняя дочь, серьезно пострадали еще четыре человека. Портал PG11 опубликовал видео, а ГИБДД по Коми - фото с места трагедии.

Очевидец аварии прислал в редакцию портала видео, как спасатели достают из авто пострадавшую в аварии женщину. Она плачет от боли, которую ей доставляет поврежденная нога. В кадр попала покореженная машина. Передняя часть авто - всмятку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/693461" frameborder="0"></iframe> ДТП в Ижемском районе: погиб 35-летний мужчина и 5-летняя девочка.Видео портала PG11

ГИБДД по Республике Коми опубликовала страшные фотографии с места смертельного ДТП. «Судя по снимкам дорога запущена. Ответственных лиц нужно привлечь к ответственности», - пишут жители Коми в соцсетях о давней проблеме плохих дорог в районах республики. Именно качество проезжей части во многих случаях, по мнению людей, является одной из основных причин возникновения аварийных ситуаций.

Фото ГИБДД по Коми

Напомним, что погибшими в смертельном ДТП в Ижемском районе оказались сотрудник уголовного розыска УМВД Сыктывкара Кирилл Чуркин и его пятилетняя дочь. Известно, что Кирилл Чуркин специализировался на поиске пропавших без вести граждан, а также тех, кто скрывается от суда и следствия. В момент ДТП в машине находилась вся семья. 10-летний сын и супруга находятся в тяжелом состоянии. В аварии также тяжело пострадали водитель и пассажирка Hyundai.

Фото ГИБДД по Коми

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