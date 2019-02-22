2019-02-22T10:35:43+03:00
Общество

Смертельное ДТП в Ижемском районе: появились фото и видео

Авария унесла жизни сотрудника уголовного розыска УМВД Сыктывкара Кирилла Чуркина и его пятилетней дочери
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по КомиФото ГИБДД по Коми
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Вчера между Ухтой и Ижмой произошло смертельное ДТП: столкнулись KIA и Hyundai, погибли сотрудник уголовного розыска и его 5-летняя дочь, серьезно пострадали еще четыре человека. Портал PG11 опубликовал видео, а ГИБДД по Коми - фото с места трагедии.

Очевидец аварии прислал в редакцию портала видео, как спасатели достают из авто пострадавшую в аварии женщину. Она плачет от боли, которую ей доставляет поврежденная нога. В кадр попала покореженная машина. Передняя часть авто - всмятку.

ДТП в Ижемском районе: погиб 35-летний мужчина и 5-летняя девочка.Видео портала PG11

ГИБДД по Республике Коми опубликовала страшные фотографии с места смертельного ДТП. «Судя по снимкам дорога запущена. Ответственных лиц нужно привлечь к ответственности», - пишут жители Коми в соцсетях о давней проблеме плохих дорог в районах республики. Именно качество проезжей части во многих случаях, по мнению людей, является одной из основных причин возникновения аварийных ситуаций.

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

Напомним, что погибшими в смертельном ДТП в Ижемском районе оказались сотрудник уголовного розыска УМВД Сыктывкара Кирилл Чуркин и его пятилетняя дочь. Известно, что Кирилл Чуркин специализировался на поиске пропавших без вести граждан, а также тех, кто скрывается от суда и следствия. В момент ДТП в машине находилась вся семья. 10-летний сын и супруга находятся в тяжелом состоянии. В аварии также тяжело пострадали водитель и пассажирка Hyundai.

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

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ДТП в Ижемском районе: погибшими оказались сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции и его 5-летняя дочь (подробности).

ДТП в Ижемском районе: погиб 35-летний мужчина и 5-летняя девочка. На место вылетел борт санавиации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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