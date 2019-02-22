«Кирилл с детства мечтал быть милиционером»: погибший в ДТП в Ижемском районе был представителем полицейской династии

Между Ижмой и Ухтой погиб сотрудник уголовного розыска Кирилл Чуркин и его 5-летняя дочь. Кирилл – представитель полицейской династии Селивановых-Чуркиных. Общий милицейский стаж семьи составляет около 300 лет, о чем писал «Комиинформ» в цикле статьей «Трудовые династии».

Кирилл с детства мечтал быть милиционером. Ни космонавтом, ни моряком, а именно милиционером. «Когда я работал в уголовном розыске, на меня была возложена обязанность по поиску без вести пропавших. Приходило много ориентировок. Кирилл любил их изучать. Размышлял, как бы он искал людей, если бы был милиционером. А еще он хотел быть экспертом-криминалистом. Любил слушать мои рассказы о раскрытых преступлениях, - вспоминает отец Кирилла – Константин Чуркин, который служил в уголовном розыске.

После школы Кирилл Чуркин поступил в школу милиции, а затем попал в уголовный розыск УВД по Сыктывкару. К работе приступил в первый же день стажировки.

- Я зашел в магазин «Дом быта» и увидел, что два молодых человека утащили деньги из кармана посетителя магазина. Пройти мимо, словно ничего не заметил, я не мог. Дед (Владимир Дмитриевич Селиванов, которого называли легендой уголовного розыска — ред.) всегда говорил, главное для сыщика - быть честным. Я схватил одного из воров и пешком привел на Советскую, 63, где находится следственное управление МВД по Республике Коми, , – рассказал Кирилл Чуркин.

Кирилл Чуркин специализировался на поиске пропавших без вести граждан, а также тех, кто скрывается от суда и следствия. «Помню, дедушка говорил, что уголовный розыск не может существовать без постоянной связи с общественностью. Иногда приходится опросить сотни людей, чтобы выйти на след преступника. Иной раз на эту неприметную работу уходят месяцы», – говорил Кирилл.

- Мы глубоко скорбим в связи с трагической гибелью подполковника полиции Кирилла Чуркина. Всегда был готов помочь - в любое время дня и ночи и даже после суток работы. Работая с ним, мы всегда были уверены, что он сделает все от него зависящее, чтобы найти человека. Спасибо тебе, Кирилл, за то, что был для нас примером профессионализма. Мужества родным и близким, - написали на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Напомним, что Кирилл Селиванов и его пятилетняя дочь трагически погибли в автомобильной аварии между Ухтой и Ижмой. Жена и 10-летний сын погибшего в Ижемском районе сотрудника полиции доставлены санавиацией в Сыктывкар.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Ижемском районе: появились фото и видео

Смотрите на сайте (подробности).

Жена и сын погибшего в Ижемском районе сотрудника полиции доставлены бортом санавиацией в Сыктывкар

Остальные пострадавшие в ДТП находятся в Ухтинской больнице №1 (подробности).