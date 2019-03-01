Ученый из Коми Алексей Москалев раскрыл секрет долголетия

Вышла в свет очередная книга известного геронтолога Алексея Москалева. Новое издание под названием "Кишечник долгожителя" продолжает серию книг о здоровом питании, позволяющем продлить жизнь человека. Ранее были опубликованы и уже стали бестселлерами такие работы ученого, как "120 лет - только начало жизни" и "Секреты вечной молодости".

Автор сообщил "КП в Коми", что это уже второе дополненное издание книги, посвященное работе жизненно важного органа. Первая книга "Кишечник долгожителя. 7 принципов диеты, замедляющей старение" вышла в свет в 2016 году. В отличие от первого варианта в расширенной версии уделяется особое внимание геропротекторам в пище.

- Геропротекторы - это вещества, сдерживающие старение и таким образом продлевающие жизнь человека. В некоторых продуктах питания есть потенциальные геропротекторы, то есть вещества влияющие на механизмы старения: витамины Д и К, глюкоза, кофейная кислота, гинестеин, магний, теанин - и это еще далеко не весь перечень полезных соединений. Наиболее богаты геропротекторами овощи, ягоды, фрукты, зелень, цельнозерновые крупы, рыба и морепродукты, грибы, оливковое масло, зеленый чай, орехи, семена расторопши, - рассказал журналисту "КП в Коми" Алексей Москалев.

Сыктывкарский ученый уверен: каждый человек может спокойно дожить до 86 лет. Фото: С личной страницы Алексея Москалева в соцсети "Facebook"

Книжка вышла тиражом 3 тысячи экземпляров. Работу ученого из Коми опубликовало издательство "Эксмо". Название книги придумали редакторы издательства, "Кишечник долгожителя" - своего рода отсыл к бестселлеру немецкого ученого-биолога Джулии Эндерс "Очаровательный кишечник".

Как и немецкий биолог, наш ученый призывает читателей вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек и пересмотреть рацион питания - это поможет продлить жизнь.

- Расчеты показывают, что достаточно начать вести здоровый образ жизни (не курить, регулярно двигаться и здорово питаться), чтобы прибавить 18 лет к жизни. Среднестатистический человек, “переключившись” на ведение здорового образа жизни в среднем возрасте (отказ от курения, злоупотребления алкоголем, красным мясом, цельным молоком, кратно увеличив потребление цельнозерновых и некрахмалистых овощей, занимаясь физкультурой и обеспечивая здоровый сон и стресс-менеджмент) сможет в среднем прожить 86 лет, - пишет в новой книге Алексей Москаленко.

Чтобы поддержать полезную, «омолаживающую» микрофлору и не допустить перекоса в развитии вредных микроорганизмов, нужно соблюдать те самые принципы «золотой диеты долгожителей».

1. Одно из важнейших правил - снижать калорийность диеты. Но! При этом важно следить за сохранением пищевой ценности: по количеству витаминов, микроэлементов, незаменимых жирных кислот - например, Омега-3.

Скажем, долгожители японской Окинавы (региона-лидера по продолжительности жизни людей!) съедают в день лишь 800 ккал вместо 2000 ккал, которые употребляет житель Запада, приводит пример Алексей Москалев. И подсказывает: поскольку современному активному человеку ограничивать себя в еде всю жизнь не получается, на помощь может прийти прерывистое (краткосрочное) голодание. Например, раз в неделю можно съедать за день не более 800 ккал или отказываться от одного приема пищи 3 - 4 раза в неделю.

2. Стоит свести к минимуму употребление красного мяса и продуктов его переработки. В идеале - придерживаться нормы: не более 50 г красного мяса в день. «В этом продукте нет того, что нельзя было бы восполнить другими продуктами питания, - подчеркивает ученый. - Однако частое и неумеренное употребление красного мяса увеличивает смертность, в том числе доказано повышает риск разных форм рака и сердечно-сосудистых заболеваний».

3. Чтобы заметно притормозить старение, нужно стараться ограничивать количество продуктов, содержащих аминокислоту метионин. Ее особенно много в том же мясе, яйцах, молочных продуктах. «Совсем исключать метионин ни в коем случае нельзя, это может привести к неблагоприятным эффектам, включая повреждение печени, - предупреждает ученый, - однако разумно ограничить это вещество удастся, если в целом ваша диета будет ближе к вегетарианской».

4. Важно контролировать гликемический индекс пищи -это показатель, говорящий о том, как быстро продукты усваиваются у нас в организме и происходит выброс глюкозы, заставляющий работать поджелудочную железу с повышенной нагрузкой. Чем выше гликемический индекс (подробные таблицы с индексами разных продуктов легко найти в Интернете), тем активнее в организме идут неблагоприятные процессы, ускоряющие старение. «Желательно максимально ограничивать в своем питании фруктозу, которой много в меде и сладких фруктах, лактозу (молоко, сливки, мороженое) и вещества оксистеролы (порошковое молоко, яичный порошок, длительно замороженные продукты животного происхождения)», - советует Москалев.

5. В некоторых продуктах содержатся настоящие природные геропротекторы – вещества, замедляющие старение. В их числе - полиамины, которыми богаты зрелые сыры, грибы, грейпфрут. Противовоспалительных полифенолов много в зелени, ягодах и фруктах. Также следите за восполнением недостатка магния - для этого нужно налегать на гречку, чечевицу, орехи и витамина К - его лучший источник листовые овощи.

6. Оливковое масло предпочтительнее сливочного. Во-первых, оно содержит более полезные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. Во-вторых - богато такими натуральными геропротекторами, как гидрокситирозол и олеаноловая кислота.

«Еще я бы порекомендовал полностью отказаться от маргарина и фабричных продуктов питания, его содержащих, - призывает Алексей Москалев. - Содержащиеся в нем трансжиры заметно увеличивают риск тяжелых возрастных заболеваний и повышают смертность».

7. Ежедневно старайтесь употреблять побольше пищевых волокон в составе цельных зерен (бурого риса, ячневой или овсяной крупы), бобовых, зелени, фруктов и овощей.