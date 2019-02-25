Опубликован проект дома, который построят на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе в Сыктывкаре

На перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе, где в позапрошлом году снесли ветхий дом, скоро начнется строительство нового здания. Рабочие уже обнесли место стройки забором, а архитектурную визуализацию будущего дома опубликовали на сайте мэрии.

На общественных слушаниях, которые проходили летом, было решено, что на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе появится архитектурное сооружение в стиле сталинского классицизма. Участок в исторической части города получила компания «СКАТ», о чем стало известно еще в ноябре прошлого года. Сейчас место стройки обнесли забором, за которым скоро начнется строительство.

Место стройки обнесли заборомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Проект будущего здания опубликовали на сайте мэрии в разделе «Общественные слушания». Горожане, живущие в границах застраиваемой зоны, могут прислать свои предложения по улучшению проекта в электронном виде в администрацию столицы. Правда, им нужно поторопиться: до конца сбора предложений остался всего день.

Проект визуализации опубликован на сайте мэрии

Согласно опубликованному плану, первый этаж отойдет под офисы и магазины. Верхние этажи спроектированы под жилые апартаменты. Их площадь будет превышать площади стандартных квартир.

Проект визуализации опубликован на сайте мэрии

- Главное, что на этом участке не появится ещё одной высотки без дворовой территории. Думаю, что подготовленный проект вольется в общий стиль центра города, - отметил активист Станислав Штралер.

Ветхий дом на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе снесли в конце 2017 года

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