Сыктывкарец изобрел швабру, которая облегчит жизнь домохозяек

Сыктывкарец Василий Триндюк изобрел приспособление для влажной уборки помещений — швабру «Роса». Изобретение проходит экспертизу на новизну, поэтому новатор пока не раскрывает особенности своего творения.

- Изобрел приспособление для влажной уборки помещений. Тема важная и, как оказалось, актуальная, так как большинство женщин убирают дом по старинке — с помощью тряпочек, - отметил Василий Триндюк.

Многофункциональная швабра «Роса» пока проходит экспертизу на новизну. Только после ее итогов автор поделится деталями своего изобретения.

- Сейчас готовлю несколько заявок на различные патенты. Все они - бытовой серии: необычные и интересные. Однако пока всех секретов рассказать не могу, - отметил Василий Триндюк.

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