Сыктывкарцы катались с горы на железном танке и бешенном кабане: как прошла «Битве тарантасов» в Сыктывкаре

В Сыктывкаре в третий раз прошла «Битва тарантасов». Это гонки на самодельных санях в виде различных предметов. Собрали для вас самое интересное с мероприятия в одном фоторепортаже.

С чего все началось

Веселая традиция «Битва тарантасов» пришла из Воркуты, где такое мероприятие в этом году проведут уже в пятый раз.

- Но, вообще, это обычаи наших предков, которые на Руси скатывались с крутых гор на санях», - отметил один из организаторов мероприятия, вице-президент клуба байкеров «Полярные волки» Владимир Потапкин.

Два года подряд «Битва тарантасов» проходила в Эжве на стадионе «Бумажник». В этом году на старом месте веселых покатушек затеяли реконструкцию, и организаторам пришлось экстренно менять место дислокации. В итоге «Битва тарантасов» перекочевала на склоны за Стефановским собором.

«Бутылкой каберне» было тяжело управлятьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, одним из мест проведения мероприятия рассматривалась даже городская набережная. За неделю до битвы организаторы самостоятельно подготовили спуск для заездов: он получился в меру высоким и скользким.

Овраг за Стефановским собором никогда не пустует - это одно из любимых мест горожан, где они катаются со склона на ледянках и ватрушках. Несмотря на морозец, зрителей пришло много: удобно устроившись на ватрушках, они приготовились наблюдать за триумфом скорости.

Креативные тарантасы

Тарантасы начали прибывать не мероприятие за час до битвы. Десять конкурсных саней расположились в ряд напротив «зрительской трибуны». В этом году участников было меньше ( в 2018 году было 16 участников - ред.), чем в прошлом году, но посмотреть было на что.

Над созданием «боевых машин» трудились целые команды. Некоторые мастерили сани всего несколько часов, другие - две недели или даже месяц.

Корабль викингов сделали из картона и фанерыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пахнущий свежей краской корабль викингов участники историко-реконструкционного клуба «1000» «родился» за несколько часов. Картон, доски плюс фантазия создателей, и драккар готов для покорения снежных высот. Правда, один из его создателей Артем Коротаев был не вполне уверен, что тарантас выдержит несколько заездов.

Боевая тематика в День защитника Отечества была самой популярной. Например, железный танк «Техносвар» - совместная работа учеников Сыктывкарского лесопромышленного техникума. Студенты под руководством мастера Федора Тарабукина трудились над его созданием целый месяц.

Студент Никита Димитров приложил руку к созданию танкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зато танк в строю уже второй год: в прошлом году креативные сани дебютировали на эжвинских склонах. Военную тематику продолжило творение представителей клуба «Полярные волки» - тарантас-самолет «Небесные дебоширы».

Тарантас в образе авто - тоже весьма популярный вид саней. Сани «Адская машина Бином» собрали из ненужных автозапчастей: получилась настоящая машина - с рулем, креслами и дверцами.

«Адская машина» потеряла двери в последнем заездеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Красивая красная машина «Антилопа Гну» особенно приглянулась детям - перед мероприятием ее оккупировали малыши, которые с упоением «рулили» в салоне.

Тарантас «Антилопа Гну» очень понравился зрителямФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Тарантас «Ошибка Врунгеля» выделялся своими размерами и необычными материалами, которые ушли на его изготовление. Старое детское кресло, кусок жести, фанера плюс мастерство создателей превратились в оригинальный тарантас. Команда Moto Brother трудилась над ним две недели. Они пришли на состязание в образе пиратов - под стать своему креативному творению.

К созданию необычного тарантаса под названием «Ошибка Врунгеля» приложили руку 11 человекФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Непредсказуемые заезды

Мало кто из участников необычных соревнований тестировал свои боевые машины перед стартами. Каждый экипаж имел в запасе три заезда. Жюри выбирали «Самый дальний тарантас», «Самый вместительный тарантас» и «Самый красивый тарантас».

Тарантас «Бешенный кабан» оказался самым прытким. Результат - 93 метра дальности хода - никто так и не смог превзойти. Самым медленным стал драккар викингов - тяжелая конструкция сначала застопорилась на 10, а потом на 15 метрах.

Тарантас «Бешенный кабан» под предводительством организатора мероприятия Владимира Потапкина победил в дальности ходаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Каждая команда стремилась внести нотки экшна в гоночное зрелище. Поэтому танк стрелял салютом «Римская свеча», а боевой самолет - разноцветным дымом: сначала синим, затем желтым, а в завершении, - фиолетовым.

«Небесные дебоширы» украсили свой выезд цветным дымомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Иногда неповоротливые тарантасы ехали совсем не туда, куда их направляли участники соревнований. Например, железный танк во втором заезде свернул в сторону, где стояли люди, а в последнем заезде - перевернулся.

Иногда тарантасы не слушались своих предводителейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

А тарантас «Адская машина» - был одним из самых быстрых, но в последнем заезде конструкция не выдержала: двери отвалились прямо на ходу под смех зрителей. Кстати, ведущий мероприятия Александр Сафаров признался, что ему неловко было произносить название «Адская машина» возле храма.

В конце мероприятия судьи определяли самый вместительный тарантас. Битва разгорелась между «Антилопой Гну» и «Ошибкой Врунгеля». Экипажи экспериментировали как могли: они постоянно увеличивали количество участников. Рекорд побила команда «пиратов» - на борту корабля поместилось 19 человек!

«Антилопа Гну» боролась за звание самого вместительного тарантасаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Награждение было решено провести вечером в праздничной обстановке. Всех участников соревнований ждут сегодня в лофте «Чаща».

Тарантас «Ванна Беда» скатывался сгоры степенно и спокойноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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