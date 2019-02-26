"Надеемся, что нас будут финансировать": студент из Воркуты рассказал, как изобрел очки для слабослышащих

Студенты из Воркуты не устают поражать своими открытиями. Учащиеся Воркутинского горно-экономического колледжа Валерий Киривнёв и Виктория Журавлева представили единственный в своем роде макет очков для слабослышащих людей на конкурсе проектов «Моя страна - моя Россия». Подобное изобретение, которое помогало бы слабослышащим людям уверенно чувствовать себя в городских условиях, в нашей стране еще никто не представлял.

«Комсомолка» пообщалась с автором проекта Валерием Киривнёвым и его педагогом Николаем Бухтияровым. Учитель и ученик рассказали, как появилось на свет их изобретение «Очки для глухих» и что им придется пройти, прежде чем удастся воплотить проект в жизнь.

Технари решают проблемы

Учащиеся Воркутинского горно-экономического колледжа уже не в первый раз пытаются сделать жизнь слабослышащих людей легче. За плечами студентов учебного заведения разработка таких проектов, как «Бюджетная «Белая трость» и «Карманный фонарик», которые помогают инвалидам свободно ориентироваться в пространстве: определять расстояние до объектов, сообщать о препятствиях на дороге, водоемах. Как рассказал Николай Бухтияров, в 2018 году он вместе с учениками посетил воркутинское «Общество слепых». После этой встречи родилось сразу несколько важных проектов.

- Студенты пообщались с инвалидами напрямую и узнали, что их беспокоит в обычной жизни. Они рассказали, что не могут спокойно налить чай в кружку, ведь не уверены, попала вода в емкость или нет. Мои ребята начали думать, как технически можно решить подобную и другие проблемы, - вспоминает педагог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/694062" frameborder="0"></iframe> Воркута. Очки для глухих..Предоставлено "Комсомолке"

На этой же встрече Николаю и его студентам рассказали, что у подопечных городского «Общества глухих» также немало трудностей. С инвалидами по слуху начали общаться 18-летний Валерий Киривнёв и 17-летняя Виктория Журавлева. Так в совместной работу у них и появился проект «Очки для глухих».

- Мы захотели помочь инвалидам по слуху, сделать их жизнь более безопасной. Сели с Викторией, помозговали и придумали «Очки для глухих». Я, как инженер, собрал макет и запрограммировал его на работу, а Виктория, как веб-дизайнер, создала саму модель, - пояснил Валерий Киривнёв.

Сейчас у студентов уже готов макет очков. Он оснащен системой датчиков, которые улавливают звуковые колебания вокруг. Сигнал о приближающихся к человеку объектах передается светодиодам, которые расположены на оправе очков. Четыре датчика улавливаются громкие сигналы - крик человека, гудок машины. Таким образом, с какой стороны на очках загорается свет – оттуда человеку и стоит ждать опасности.

- Мы планируем улучшить наши очки и добавить анализаторы звука, которые настроятся на 20 каналов: голос человека, сигнал машины, просто громкий звук. Каждому звуку будет соответствовать значок, который будет отображаться на очках. Если разговаривает человек, то загорится маленький человек, если едет машина – то значок машины, громкий звук – волна, - объяснил изобретатель. – Еще хотим дополнить очки браслетом с дисплеем, который будет анализировать человеческую речь и выводить ее на экран.

Привет, Москва!

Наставник ребят Николай Бухтияров часто записывает своих учеников на различные конкурсы, а его подопечные только рады такому заинтересованному в их успехе педагогу. Но юные дарования и представить себе не могли, что смогут рассказать о своем изобретении «Очках для глухих» на всю Россию.

- Это было неожиданно. Мы планировали помочь максимум 50 людям в Воркуте, а потом приходит приглашение в Москву. Мы были поражены, - вспоминает Валерий Киривнёв. - Надеемся, что нас будут финансировать. Ведь проект – нужный.

Сам Николай Бухтияров рад, что его учеников позвали на конкурс в Москву. Но, оценивая ситуацию с высоты прожитых лет, знает, что впереди у ребят еще много трудностей. Ведь одно дело придумать проект, а другое – воплотить его в жизнь.

- Чтобы проект полностью закончить, в него нужно вложиться. А чтобы им заинтересовались предприятия, нужно создать макет высокого качества, который стоит немалых денег. Потом будут проблемы с оформлением документов на патент, рекламой проекта для бизнесменов. Видите, даже если дети получат какой-либо грант, они не будут знать, что с ним делать. Куда идти дальше? Кому предлагать свою идею? Нет прямых связей с директорами фирм, которым можно было бы объяснить наши задумки, а посредники ничего не понимают в наших задумках, - прогнозирует педагог. – Но я студентов буду продвигать, куда только возможно. Надеюсь, их заметят.

Удастся ли воркутинским студентам получить заманчивые «плюшки» за проект, станет известно только летом. Отметим, что победители конкурса «Моя страна – моя Россия» награждаются стажировками, образовательными грантами, получают дополнительные баллы к ЕГЭ и вступительным экзаменам.

Кстати

Несмотря на сложности реализации задумок молодых ученых, проект другого ученика Николая Бухтиярова Дмитрия Туфлейкина выходит на финишную прямую. Идея усовершенствования шахтных крепей пришла юноше после взрыва на шахте «Северная», где погибли 36 человек. Изобретение Дмитрия позволит сделать труд рабочих более безопасным. Проектом заинтересовались в компании «Воркутауголь». Рабочие уже создают первый макет изобретения.

Особое мнение

Любовь Фасахова, патентовед, зав. отделом патентно-технической и экономической литературы Национальной библиотеки Коми.

- Заинтересованный педагог инициирует исследования, поэтому и достигает высоких результатов вместе с учениками. Углубленное и постоянное совершенствование в одной теме приводят к определенному успеху. Можно сказать, что под руководством этого преподавателя рождаются интересные идеи у учеников. Но это все равно совместная работа и педагога, как инициатора, и ученика, который имеют свежий взгляд по этой теме.

Сейчас библиотека разрабатывает проекты для молодежи и педагогов, знакомим их с понятием права интеллектуальной собственности. Но это непростая работа, так как в программе учебных заведений не предусмотрено рассмотрение темы патентов. Если талантливые педагоги и их ученики стали авторами изобретений, то они могут обратиться к нам в отдел и мы расскажем, как получить патент.

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