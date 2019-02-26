Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, поймали и отправили в СИЗО

Судебные приставы отыскали уклоняющегося от правосудия 22-летнего молодого человека, который разрушил скульптуру рубля в центре Сыктывкара. Они передали его полиции. Сейчас злоумышленник сидит в СИЗО, пишет БНК.

Подсудимый помещен в следственный изолятор, где он ожидает судебного заседания. Мера пресечения - заключение под стражу - выбрана судьей еще в начале февраля, когда вандал не явился на очередное судебное заседание.

Напомним, что 27 апреля поздним вечером обвиняемый проходил мимо «Знака Рублю». Увидев памятник, мужчину захлестнуло «острое чувство социальной несправедливости», о чем говорят материалы дела. Он два раза пнул малую архитектурную форму ногой, и стеклянная конструкция разбилась. Ущерб от акта вандализма составил 303 тысячи рублей.

Отметим, что памятник рублю простоял в Сыктывкаре чуть больше двух лет. Его открыли 19 октября 2015 года по инициативе Национального банка Республики Коми и при поддержке кредитно-финансовых организаций, работающих в регионе.

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