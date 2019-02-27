Чиновники не смогли найти желающих достроить школу в сыктывкарской Орбите

На аукцион по достройке школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита с января этого года не поступило ни одной заявки, сообщается на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Аукцион для выполнения работ по строительству объекта «Школа на 1200 мест по улице Петрозаводской в Сыктывкаре Республики Коми» признан несостоявшимся. Как добавляет 7x7 Коми, новый аукцион, опубликованный в феврале, за день до даты рассмотрения заявок приостановило Управление федеральной антимонопольной службы по Коми по жалобе компании «Стройресурс» из Нижнего Новгорода. В частности, в жалобе говорится: заказчик установил завышенный срок возврата денег, которые должна внести компания для обеспечения исполнения контракта. Жалобу рассмотрят 4 марта 2019 года.

Готовность школы на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита составляет 60%. Второй подрядчик ООО «Белстройцентр-Калуга» покинул стройку, так и не завершив работы. До этого контракт расторгли со СМУ «Краснодар», который сорвал сроки сдачи объекта. Как в октябре говорил министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко, школу планируют ввести в эксплуатацию к сентябрю следующего года.

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