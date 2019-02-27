2019-02-27T14:39:36+03:00
Общество

«Ухтажилфонд» установит в Сыктывкаре информационные таблички рядом с мусорными баками

Но пока только по трем адресам
Ольга СОЛОВЕЙ
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Новая мусорная реформа начала действовать в Коми с 1 ноября 2018 годаНовая мусорная реформа начала действовать в Коми с 1 ноября 2018 годаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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С 1 ноября в Коми начал действовать единый регоператор по вывозу мусора «Ухтажилфонд». Однако, четыре месяца спустя, республика продолжает тяжело и со скрипом осознавать все нюансы нового закона.

Сегодня в Сыктывкаре на площадке Общероссийского народного фронта представители администрации города, Минэнерго, природоохранной прокуратуры, общественники и сам оператор обсудили имеющиеся на данный момент проблемы по вывозу ТКО.

Представитель команды «Молодежка ОНФ» Анастасия Широченко рассказала собравшимся о рейде по мусорным площадкам города, который прошел 1 февраля.

Общественники заехали по трем адресам: Карла Маркса 172, Оплеснина, 13 и Димитрова, 48. Эти точки были определены московским отделением ОНФ, так как именно на их горячую линию обращались жители Коми.

- Мы поехали по домам. Поговорили с людьми. Многие признавались, что они просто не знают, за что именно платят и почему увеличилась стоимость тарифа. При этом они даже не узнали точную цену, ничего не уточняли, не смотрели, - рассказала о рейде Анастасия Широченко.

Представитель команды «Молодежка ОНФ» Анастасия Широченко рассказывает о мусорной реформе.Ольга СОЛОВЕЙ

Также общественники столкнулись с проблемой переполненных баков, неухоженной территорией вокруг них и оставленными машинами, которые мешают мусоровозам проехать к контейнерам.

- Реоператор не может вывести мусор, потому что некоторые паркуются прямо возле баков. Мы это видели своими глазами. Какая-то девушка на наших глазах поставила свою машину возле контейнеров и спокойно ушла, - вспоминает представитель "Молодежки ОНФ".

Комментируя замечания общественников, представитель регоператора Иван Ларюков рассказал, что после рейда «Ухтажилфонд» обязали установить информационные таблички рядом с баками.

Представитель регоператора Иван Ларюков Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Представитель регоператора Иван ЛарюковФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Начиная нашу работу с 1 ноября, мы сразу же обратили внимание на плохое состояние контейнеров и контейнерных площадок. Мы сразу же составили список этих площадок и обратились в администрации муниципалитетов. Где-то уже начали их менять. Также до 1 марта регоператор должен установить информационные таблички по трем адресам, где проходил рейд. На них будет написаны время вывоза мусора и указаны контакты регоператора. В дальнейшем такие таблички могут появиться на баках по всей республике, но этот вопрос еще нужно прорабатывать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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