Интерактивная косморама, копилки и настольная игра: сокровища выставки «Мастер года» в Коми

Вчера в Национальном музее Коми открылась выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года-2018». Проекту исполнилось 25 лет. К красивой дате выставка собрала не только традиционные экспонаты, но непривычные посетителям вещи. Так, в экспозицию вошли интерактивная косморама, свиньи-копилки, настольная игра, алфавитный набор многие изделия не вписывались в представления о народном стиле.

Все изделия распределили по 25 номинациямФото: Дарья ЮДИНА

Количество номинаций совпало с юбилейным числом — их 25. Отбирала экспонаты специальная комиссия Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми.

Посетители увидят необычные вещи в народном стилеФото: Дарья ЮДИНА

— Мы принимали все изделия, но потом выделили лучшие. Руководствовались несколькими критериями: аккуратностью выполнения, соответствием традициям Республики Коми и эстетичностью, — рассказала Евгения Сурнина, заведующая сектором декоративно-прикладного творчества Центра.

Интерактивная косморама похожа на раёкФото: Дарья ЮДИНА

Строгий отбор прошла, например, интерактивная косморама «Гынчача, или сияние биармии». Она похожа на раёк — народный театр в ящике. В этот ящик вставляли увеличительные стекла. Внутри райка передвигались картинки или перематывалась с одного катка на другой бумажная лента с изображениями разных городов, великих людей и событий. Наблюдая через увеличительные стекла за этими перемещениями, можно было увидеть живую историю. Крутя ручку косморамы, посетители также могут насладиться небольшим спектаклем. Только вместо картинок в космораме — куклы.

Внутри косморамы - куклыФото: Дарья ЮДИНА

Чтобы оживить историю, нужно повернуть ручкуФото: Дарья ЮДИНА

«Гынчача, или сияние биармии» вместе с другими экспонатами участвует в конкурсе «Потешный раёк». Акция приурочена к Году театра в России: все участники-экспонаты связаны со сценой. Проголосовать за понравившийся лубок, куклу или маску может любой посетитель: нужно написать название работы и имя мастера на бумажке и опустить в ящик.

Лубок "Кот" - участник акции "Потешный раёк"Фото: Дарья ЮДИНА

Кроме косморамы на выставке можно увидеть много интересных изделий. Так, студентка Колледжа культуры Кристина Полякова представила «настолку» «Чужан мулон мойдъяс». Финиш в ней обозначается солярным кругом. Участники будут играть за персонажей коми мифологии, а при доле удачи можно будет получить их способности: например, лыжи Йиркапа помогут обогнать Корт Айку.

Настольная игра с персонажами коми мифологииФото: Дарья ЮДИНА

Самым маленьким посетителям понравится другие изделия — алфавитный набор кубиков с росписью, созданной по мотивам пижемского узора, и забавные хрюшки-копилки из глины и дерева.

Алфавитные кубики с росписью, похожей на пижемскуюФото: Дарья ЮДИНА

Детей увлекут игрушки и все, что с ними связаноФото: Дарья ЮДИНА

Ценителей народного искусства увлечет гостевая зона, в которой расположены работы карельских мастеров. В этом году гостем «Мастера года» в Коми стал край тысячи озер. Ранее на эту роль приглашали Архангельскую область, Санкт-Петербург, Кировскую область.

Музыкальные инструменты, созданные гостем-мастеромФото: Дарья ЮДИНА

Карелы решили продемонстрировать свои умения по максимуму: в гостевой зоне можно познакомиться с деревянными игрушками, народными костюмами, вышивками, посудой, музыкальными инструментами другого региона.

Карелы представили народные костюмыФото: Дарья ЮДИНА

Увидеть лучшие работы карельских и коми мастеров можно до 12 апреля в Национальном музее республики.

Выставка будет работать до 17 апреляФото: Дарья ЮДИНА

Итоги «Мастера года» подведут на закрытии выставки: тогда станет известно имя лауреата премии Правительства Республики Коми имени С. И. Оверина.