«Мы делаем все, что можно»: министр природы Коми о ситуации с волками в Коми

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин в рамках проекта «Час с министром» в Общественной палате Коми рассказал, как в Коми борются с серыми хищниками.

«Волки уже у Максаковке. Люди боятся выходить из дома. Что делать?» - спросили министра общественники. Роман Полшведкин ответил, что специалисты Минприроды делают все, что в их силах.

- Мы уже делаем все, что можно. По информации на 26 февраля, за прошлую неделю добыли двух волков, а с начала этого года — 18 особей, - отметил Полшведкин.

Специалисты управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми отрабатывают факты появления хищников на территории населенных пунктов. В нескольких районах Коми совместно с охотниками организуют мероприятия по отстрелу хищников. Это трудозатратные мероприятия, но, тем не менее, они проводятся.

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