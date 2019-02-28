2019-02-28T15:46:45+03:00
Общество

«Мы делаем все, что можно»: министр природы Коми о ситуации с волками в Коми

С начала года в Коми добыли 18 волков
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива редакцииФото из архива редакции
Изменить размер текста:

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин в рамках проекта «Час с министром» в Общественной палате Коми рассказал, как в Коми борются с серыми хищниками.

«Волки уже у Максаковке. Люди боятся выходить из дома. Что делать?» - спросили министра общественники. Роман Полшведкин ответил, что специалисты Минприроды делают все, что в их силах.

- Мы уже делаем все, что можно. По информации на 26 февраля, за прошлую неделю добыли двух волков, а с начала этого года — 18 особей, - отметил Полшведкин.

Специалисты управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми отрабатывают факты появления хищников на территории населенных пунктов. В нескольких районах Коми совместно с охотниками организуют мероприятия по отстрелу хищников. Это трудозатратные мероприятия, но, тем не менее, они проводятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уровень опасности строящегося полигона оценивает группа ученых»: министр природных ресурсов Коми о стройке на Шиесе

Что Роман Полшведкин думает о Шиесе (подробности).

В Усть-Вымском районе устроили облаву на матерого волка, который держал в страхе жителей нескольких деревень

Но многочасовое преследование зверя было тщетным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
Сыктывкарец ранил ножом сожительницу и отправится в колонию на 6 лет
Стало известно, как себя чувствуют жена и сын сыктывкарского полицейского, который погиб в аварии
Прокуратура Коми: переработкой отходов у нас занимаются только энтузиасты
Судебная система в Коми испытывает дефицит кадров
В Коми в два раза увеличилось число жалоб на судей
Воркутинец пытался скрыть от правосудия 4 квартиры стоимостью 6 млн рублей
В Коми с сентября в судах заработает система аудиозаписей
Мэр Сыктывкара рассказал о кандидатурах на пост руководителя Эжвинского района
В Сыктывкаре появится колесо обозрения
По решению суда администрация Сыктывкара должна отремонтировать две улицы
«Умейте проигрывать и вам будет легче жить»: лыжница Юлия Белорукова ответила хейтерам
В Сыктывкаре в здании бывшей поликлинике №1 откроют медцентр
Полиция Сосногорска поблагодарила девушку, которая сообщила о тонущем ребенке
Президент Федерации лыжных гонок прокомментировала «деревянную» медаль Юлии Белоруковой
Уроженец Воркуты конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира
В Коми на пожаре в дачном доме спасатели нашли обгоревший труп
От оттепели к похолоданию: к какой погоде готовиться жителям Коми в последнюю неделю февраля
В Сыктывкаре почти месяц ищут 48-летнего мужчину
В Коми горели дом, гараж и автомобиль
У двух воркутинок украли с карт почти 70 тысяч рублей
В Прилузье оштрафовали мужчину, разбросавшего снег на дорогу