Катание на снегоходе, собака и работа: вице-премьер Коми Наталья Михальченкова завела страницу в Instagram

Заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова завела аккаунт в самой быстроразвивающейся соцсети мира. Страничка экс-министра образования в Инстаграме появилась 20 февраля этого года. На сегодняшний день у нее набралось 272 подписчика и всего 12 подписок. Со своими фоловерами вице-премьер делится как постами с работы, так и кадрами из семейной жизни.

Так, не так давно Наталья Михальченкова опубликовала фото своей собаки Верты, а на прошедших выходных вице-премьер покаталась по лесу на снегоходе. Из аккаунта также можно узнать и о рабочих процесса его владелицы: поездках на заседания в Москву, официальных визитах по Республике Коми.

Кроме этого, свою страничку в Инстаграме активно ведут и другие наши политики: министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев, член Совета федерации от Коми Дмитрий Шатохин. А вот мэр Сыктывкара Валерий Козлов так и не опубликовал ни одного поста с момента регистрации.

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