2019-03-04T11:54:12+03:00
Звезды

10-летняя ухтинка Валерия Верногорова пробилась в музыкальный проект «Ты супер!»

Девочку воспитывают бабушка с дедушкой
Ольга СОЛОВЕЙ
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Валерия с руководителями шоу-группы « Фа-Сольки» Надеждой Астёновой и Ириной Осиповых.Валерия с руководителями шоу-группы « Фа-Сольки» Надеждой Астёновой и Ириной Осиповых.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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На телеканале НТВ стартует третий сезон международного вокального шоу «Ты супер!» . В проекте участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.

В этом году 10-летняя ухтинка Валерия Верногорова продемонстрирует свой талант всему миру. Школьница живет под опекой бабушки и дедушки. Когда ей был один год, отец оставил семью, а спустя несколько лет мама тяжело заболела и умерла. Вокалом Валерия занимается с трех с половиной лет, сейчас она солистка музыкальной детской шоу-группы «Фа-Сольки» городского Дворца культуры. Девочка активно выступает на сцене как сольно, так и в составе ансамбля. Ухтинка ровняется на певицу Валерию и Полину Гагарину. В будущем девочка мечтает стать певицей или модельером.

В преддверии запуска передачи участники шоу выступят на сцене Кремлевского дворца месте с популярными музыкантами: Игорем Крутым, Ёлкой, Стасом Пьехой, Дианой Арбениной и другими. Посмотреть программу можно будет 10 марта в 20.10 на канале НТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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