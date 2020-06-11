2020-06-11T21:41:26+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 11 июня 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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Воркута и Усинск - в антилидерах. Инфографика Алексея ПонарядоваВоркута и Усинск - в антилидерах. Инфографика Алексея Понарядова
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В Коми сегодня зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом 111. Всего в республике лабораторно подтвердили 1804 случаев заражения. Изучаем, в каких муниципалитетах больных стало больше.

Воркута продолжает демонстрировать аномальный рост 117 новых случаев заражения. Усинск в том же положении 375 случаев заражения всего, 40 случаев выявили сегодня. В Ухте — один новый случай, Усть-Куломском районе два, Печоре один.

В Инте, Койгородском, Вуктыльском, Сосногорском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты данные не обновляли.

В очередном видеообращении врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что из 111 случаев, зарегистрированных сегодня, 36 случаев выявили в Усинске, три -в Сыктывкаре, 72 - в Воркуте. Остальные 50 случаев, не вписывающихся в статистику, видимо,включат в данные завтрашнего дня.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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