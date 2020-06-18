2020-06-18T22:00:07+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 18 июня 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Сегодня количество больных коронавирусом выросло в Воркуте, Печоре, Ухте. Инфографика Алексея ПонарядоваСегодня количество больных коронавирусом выросло в Воркуте, Печоре, Ухте. Инфографика Алексея Понарядова
Изменить размер текста:

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 82 случая заражения коронавирусом. Количество случаев заражения в республике с начала пандемии достигло отметки в 2573. Изучаем, где выявили новые случаи в этот раз.

Так, неприятный плюс у Воркуты (+31) и Ухты (+1). В Печоре количество «ковидных» пациентов выросло на четыре. В Инте, Вуктыльском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Койгородском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты данные не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детский сад в Воркуте закрыли на карантин

Один из членов семьи сотрудника учреждения заболел COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми наградили полицейского, спасшего во время пожара четырех детей
В Ижемском районе пропал подросток
В Сыктывкаре отремонтировали 12 улиц
Мэр Воркуты рассказал, как идет ремонт в обсерваторе
В Сыктывкаре автомобиль наехал на подростка во дворе дома по улице Мира
В Сыктывкаре ограничено движение транспорта по ряду участков
Дожди и холод: прогноз на выходные в Коми
В Коми найдены тела утонувших на реке Вычегда подростков
В Усть-Цильме мужчина стулом отправил сожительницу в кому
В Сыктывкаре горела дача
Сыктывкарка перевела мошенникам полтора миллиона рублей
Погода в Коми 18 июня
В Сыктывкаре перекроют улицу Димитрова
У воспитанников Кочпонского ПНИ появится инклюзивная спортплощадка
На строительство дороги Нарьян Мар-Усинск дополнительно выделят 4 млрд рублей
В 2020 году Луд в Ижме проводить не будут