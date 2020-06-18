Коронавирус в Коми: карта заражения на 18 июня 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 82 случая заражения коронавирусом. Количество случаев заражения в республике с начала пандемии достигло отметки в 2573. Изучаем, где выявили новые случаи в этот раз.

Так, неприятный плюс у Воркуты (+31) и Ухты (+1). В Печоре количество «ковидных» пациентов выросло на четыре. В Инте, Вуктыльском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Койгородском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты данные не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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