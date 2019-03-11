В Сыктывкаре овраг за Стефановским собором могут превратить в сквер

Овраг за Свято-Стефановским собором планируют превратить в новый сквер для жителей города. В среду в мэрии пройдут общественные слушания по этому поводу, сообщают на паблике «Орбита за комфортный Сыктывкар».

Территорию, расположенную прямо за Стефановским собором на перекрёстке улиц Свобода и Ленина, горожане уже давно облюбовали для семейных прогулок. Особенно эта территория популярна зимой, когда и взрослые, и дети штурмуют склоны оврага на ватрушках.

Сейчас настала необходимость придать участку официальный статус сквера, чтобы защитить его от застройки гаражами и другими объектами недвижимости. Если этого не сделать, то в любой момент на участке может появиться новый дом, и это может быт вполне законно.

Так овраг выглядит со спутника

- На слушаниях будут рассматривать вопросы межевания, будут уточнять границы зоны и обсуждать изменение ее статуса. Сейчас главное, чтобы земля не ушла сторонним лицам, а осталась муниципальной, - отметил сыктывкарский общественник Станислав Штралер.

На общественных слушаниях, которые пройдут в городской мэрии 13 марта, горожане смогут высказаться по поводу необходимости новой зоны отдыха. Сыктывкарцев ждут в среду, 13 Марта, в 10.00 по адресу - Бабушкина 22, кабинет №317.

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