10-летняя ухтинка Валерия Верногорова спела в Кремле с участником группы "Машина времени"

10-летняя ухтинка Валерия Верногорова выступила на сцене Кремля. Именно там прошло открытие нового сезона музыкального проекта «Ты супер!» Молодая артистка спела хит «Мой друг играет блюз» вместе с участником группы «Машина времени» Евгением Маргулисом.

- Жень, ну не часто приходится на бэк-вокале стоять?, - спросил Маргулиса ведущий шоу Вадим Такменёв.

- Ну иногда надо начинать, - решил участник «Машины времени». - Все-таки хорошо, что есть молодая шпана, которая нас сотрет с лица земли. Я лично этому обстоятельству рад.

Ведущий также напомнил Валерии, что сейчас вся Ухта прильнула к экранам телевизора и смотрит на ее выступление. Так что юная певица может смело передать им привет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/696436" frameborder="0"></iframe> Валерия Верногорова на шоу "Ты супер!".ВКонтакте

Проголосовать за Валерию можно на сайте конкурса.

Напомним, школьница живет под опекой бабушки и дедушки. Когда ей был один год, отец оставил семью, а спустя несколько лет мама тяжело заболела и умерла. Вокалом Валерия занимается с трех с половиной лет, сейчас она солистка музыкальной детской шоу-группы «Фа-Сольки» городского Дворца культуры. Девочка активно выступает на сцене как сольно, так и в составе ансамбля. Ухтинка ровняется на певицу Валерию и Полину Гагарину. В будущем девочка мечтает стать певицей или модельером.

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