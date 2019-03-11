2019-03-11T13:25:45+03:00
Звезды

10-летняя ухтинка Валерия Верногорова спела в Кремле с участником группы "Машина времени"

Юная артистка участвует в конкурсе "Ты супер!"
Ольга СОЛОВЕЙ
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Валерия с руководителями шоу-группы « Фа-Сольки» Надеждой Астёновой и Ириной Осиповых.Валерия с руководителями шоу-группы « Фа-Сольки» Надеждой Астёновой и Ириной Осиповых.
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10-летняя ухтинка Валерия Верногорова выступила на сцене Кремля. Именно там прошло открытие нового сезона музыкального проекта «Ты супер!» Молодая артистка спела хит «Мой друг играет блюз» вместе с участником группы «Машина времени» Евгением Маргулисом.

- Жень, ну не часто приходится на бэк-вокале стоять?, - спросил Маргулиса ведущий шоу Вадим Такменёв.

- Ну иногда надо начинать, - решил участник «Машины времени». - Все-таки хорошо, что есть молодая шпана, которая нас сотрет с лица земли. Я лично этому обстоятельству рад.

Ведущий также напомнил Валерии, что сейчас вся Ухта прильнула к экранам телевизора и смотрит на ее выступление. Так что юная певица может смело передать им привет.

Валерия Верногорова на шоу "Ты супер!".ВКонтакте

Проголосовать за Валерию можно на сайте конкурса.

Напомним, школьница живет под опекой бабушки и дедушки. Когда ей был один год, отец оставил семью, а спустя несколько лет мама тяжело заболела и умерла. Вокалом Валерия занимается с трех с половиной лет, сейчас она солистка музыкальной детской шоу-группы «Фа-Сольки» городского Дворца культуры. Девочка активно выступает на сцене как сольно, так и в составе ансамбля. Ухтинка ровняется на певицу Валерию и Полину Гагарину. В будущем девочка мечтает стать певицей или модельером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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