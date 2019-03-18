Лицей при СГУ раньше отпустил учеников на каникулы

Ученики Коми республиканского лицея при СГУ с сегодняшнего дня вышли на весенние каникулы. Перенос графика отдыха лицеистов связан с тем, что учебное заведение не в состоянии обеспечить учащихся горячим питанием. В первом и четвертом корпусе СГУ им.П.Сорокина, что на Октябрьском проспекте,55 и ул.Катаева-9, закрылись столовые.

В минувшую пятницу на совместном заседании совета лицея и родительского комитета было принято решение о переносе весенних каникул. Лицеисты будут отдыхать с 18 по 24 марта.

- Это временная и необходимая мера, - объяснила "КП в Коми" директор лицея Александра Штин.

Уже после каникул организация горячего питания обучающихся лицея будет проводиться с соблюдением требований СанПиН.

По сведениям "КП в Коми", закрытие столовых никак не отразилось на учебном процессе в университете. Для студентов проводятся лекции и семинары.

Закрытие столовых связано с тем, что 15 марта закончился срок договоров аренды с Торговым предприятием "Бумажник". Новые договоры еще не заключены.