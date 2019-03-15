2019-03-15T13:56:38+03:00
Происшествия

Boeing авиакомпании "Алроса" экстренно сел в аэропорту Коми

Самолету, летевшему из Якутии в Москву, срочно потребовалась посадка из-за технических неисправностей
Алиса КОЗЛОВАОльга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре экстренно сел самолетВ Сыктывкаре экстренно сел самолетФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня утром в сыктывкарском аэропорту экстренно сел Boeing авиакомпании "Алроса", следовавший по маршруту Мирный - Домодедово.

Как сообщили в аэропорту столицы Коми, экипаж самолета сам попросил разрешения на посадку в аэропорту столицы Коми.

- Ничего экстренного нет, самолет приземлился после девяти часов утра. Аварийного режима не объявлялось. Была посадка по запросу экипажа: "Просим разрешения на посадку, есть некоторые технические проблемы". Они сели. Все в штатном режиме, - пояснил местным СМИ директор аэропорта Владимир Александров.

В момент инцидента на борту находились 180 человек. Как сообщили "КП-Коми" в сыктывкарском аэропорту, борт вылетел в Москву в 12:00.

Напомним, с компанией «Алроса» в Коми связано событие, которое вошло в историю отечественной авиации. 7 сентября 2010 года ТУ-154 М этой авиакомпании совершил аварийную посадку на неподготовленную полосу в Ижме. Во время полета на борту вышли из строя все электрообрудование и навигация. Пилоты смогли посадить самолет на короткую полосу заброшенной взлетной полосы. Благодаря их мастерству и ряду счастливых случайностей, никто из восьми десятков пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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