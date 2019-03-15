В Сыктывкаре открывается «Тренировочная квартира» для детей с ментальными нарушениями

В наше время существует огромное количество тренингов: как научиться выступать на публике, завести свой бизнес в Интернете, похудеть на 10 кг за неделю… Современный человек может научиться всему – нужно только кликнуть мышкой и записаться на курсы к специалисту. Но есть люди, которым необходима помощь в элементарных вещах, которым многих учат еще в детстве. Большинству из нас не составит труда рассказать о себе, завести знакомство, приготовить завтрак, одному сходить по делам и вернуться домой. Но дети с ментальными нарушениями всего этого не умеют, но хотят научиться.

Специально для этих целей в Сыктывкаре начинает работать первая в Коми «Тренировочная квартира». Что это такое и кто будет в ней жить, «КП-Коми» рассказала руководитель проекта и психолог Надежда Позиховская.

Кто, если не мы?

В Сыктывкаре уже более 10 лет существует общественная организация «Особое детство», которая помогает семьям, в которых есть дети с ментальными расстройствами: дети с аутизмом, с синдромом Дауна, нарушениями интеллекта, различными психологическими расстройствами. Несмотря на свое состояние, эти ребята не сидят дома.

Проект реализовали практически за годФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Наоборот – их день расписан по часам: учеба по индивидуальному плану, занятия с психологом, визиты к врачам. Однако дети растут быстро, и со временем у их родителей возникает своевременный, но страшный вопрос – а смогут ли их чада жить самостоятельно? Ведь всю жизнь, находясь под крылом старших, они не имеют обычных бытовых навыков.

Сейчас в помещении вовсю идет ремонтФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Родители особых детей со временем начинают размышлять, а что делать дальше? Ведь их малыши растут, и никто кроме самих родителей не будет о них заботиться, - вспоминает главную мысль проекта Надежда Позиховская.

Именно об этом задумались родители сыктывкарских особенных детей в 2018 году на семинаре, который проводила организация «Особое детство». Тогда инициативная группа родителей впервые решила создать в Сыктывкаре пространство, где их дети могли бы научиться адаптироваться в социуме. Так родился проект «Тренировочная квартира».

Тренироваться жить

По задумке авторов, учебно-тренировочная квартира должна стать для детей домом, где они будут развивать различные социальные навыки.

- Особенные дети могут закончить школу, но у них плохо развиты навыки общения, ведь зачастую они учатся по индивидуальной программе. Им трудно находить общий язык с людьми. Они стремятся к общению, но не знают, как его начать. У них не получается ориентироваться в городе, платить по коммунальным счетам, ходить самостоятельно в магазин. Всему этому научим их мы, - объяснила суть проекта Надежда Позиховская.

На 130 кв.м должны расположиться кухня, гостиная, две комнаты отдыха, душ, туалет, методический кабинет и две мастерскиеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На 130 кв.м должны расположиться кухня, гостиная, две комнаты отдыха, душ, туалет, методический кабинет и две мастерские. «Посетители» делятся на две группы: временных и постоянных. Ребята от 14 до 18 лет будут приходить на несколько часов, а вот у тех, кто постарше, есть возможность полностью окунуться в самостоятельную жизнь и «прописаться» в квартире.

Сначала все дети будут приходить на несколько часов вместе с родителями: адаптироваться, знакомиться с другими детьми, привыкать к обстановке. Со временем время пребывания будет увеличиваться.

Сейчас родители будущих "посетителей" квартиры вносят последние штрихиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы будем наблюдать за состоянием ребят. Ведь они все настолько разные! У каждого свои эмоции, реакции, потребности, - объяснила Надежда Позиховская. – Пока на проект записались 15 детей, пятерым из них - больше 18 лет. У каждого будет свой план, расписание посещений.

С ребятами, которые будут морально готовы жить в квартире постоянно, будет всегда находиться педагог-сопровождения, а по ночам – няня. Они будут сами покупать себе продукты, убирать квартиру, платить за коммуналку. Сначала под присмотром психолога, затем – самостоятельно.

Кроме этого, старшие ребята вместе с волонтерами будут посещать мастерские в городе: по керамике, кулинарии, библиотечному делу, работе с компьютером.

Взгляд в будущее

Первые посетители придут в тренировочную квартиру в середине марта. Но уже сейчас у руководителя проекта есть планы на будущее.

- В городе Владимире есть не просто тренировочная квартира, а квартира сопровождаемого проживания. Там к инвалидам приставлены соцработники, которые их навещают и в чем-то помогают. Но живут они одни. Правда, там родители сами купили квартиру для своих детей, - рассказала Надежда Позиховская.

С улицы кажется, что это обычный жилой домФото: Ольга СОЛОВЕЙ

По словам психолога, многие родители сомневаются, сможет ли их ребенок жить самостоятельно. Они боятся отпустить его от себя, ведь дети с ментальными нарушениями крайне доверчивы и открыты к людям. Но если не попробовать, то и не узнаешь.

Как родители за год создали «тренировочную квартиру» в Сыктывкаре

- Весной 2018 года инициаторы проекта подали заявку на 5 млн рублей на конкурс Фонда президентских грантов для проекта «Центр подготовки к самостоятельной жизни (или тренировочная квартира)», но им отказали.

- Надежда Позиховская вместе с руководителем «Особого детства» Юлией Посевкиной обратились в мэрию Сыктывкара. Администрация выделила офис площадью 130 кв.м.

- Осенью проект «Тренировочная квартира» получил 2 млн рублей от Фонда президентских грантов. За счет этих денег родители покупают в тренировочную квартиру мебель, частично оплатят коммуналку, зарплату педагогам, расходы детей на мастер-классы и стажировки.

- Грант не включает в себя расходы на ремонт помещения. Поэтому родители из инициативной группы сами обращались в организации города и просили помочь в реализации проекта.

- Собранных пожертвований хватило на стройматериалы, и по адресу Домна Каликовой, 34 к середине марта должен завершиться ремонт.

Дословно

Юлия Посевкина, руководитель общественной организации «Особое детство», автор проекта «Тренировочная квартира»

- Я не планировала заниматься этим проектом, но увидела огонь в глазах родителей, которым он был нужен. И взяла с них обещание работать вместе в этом направлении. Увы, 10 лет назад родители уговорили меня создать центр помощи особенным детям «Синяя птица» и обещали помогать. Но со временем стало ясно, что никто из родителей не может заняться этим проектом, и я все взяла на себя. Надеюсь, сейчас такого не случится.

Мнение родителей

Лилия Морозова

- У моей 18-летней дочки Анастасии аутизм. У нее нет друзей, ей тяжело общаться. У нее все строго по расписанию: завтрак, выполнение домашнего задания. Она даже вяжет только под определенную программу по телевизору – «Человек и закон». Дома мы ее чрезмерно опекаем, поэтому у нее нет самостоятельности в быту. Надеюсь, что со временем она сможет жить в тренировочной квартире, но пока ее нужно убедить хотя бы туда пойти. Она не хочет, говорит, что сама научится самостоятельности у бабушки в деревне. Надеюсь, если проект не поможет нам, то пригодится другим детям.

Мария Корольчук (имя изменено по просьбе героини)

- Сыну Кириллу 16 лет, у него трудности в общении и социализации. Дома он натренирован выполнять под контролем определенные действия. Теперь нужно, чтобы эти навыки он смог применять в новой обстановке. Жду, что проект поможет Кириллу адаптироваться к самостоятельной жизни или к жизни с сопровождением.

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