2019-03-18T16:29:00+03:00
Общество

Топ ДТП в Коми, когда погони полицейских за нарушителями заканчивались трагически

Мы изучили сводки за последние шесть лет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Дениса Огонькова/ Автотема 11Фото Дениса Огонькова/ Автотема 11
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Сегодня ночью в Сыктывкаре «десятка» на полной скорости врезалась в дерево, уходя от погони сотрудников ГИБДД. В результате погиб пассажир легковушки. В соцсетях развернулась бурная полемика по этому поводу. Она разделила комментаторов на два лагеря. Одни полагают, что в смерти пассажира косвенно виноваты полицейские, которые спровоцировали ДТП, погнавшись за нарушителем. По мнению людей, это заставило неадекватного водителя легковушки прибавить газу, что привело к трагическим последствиям. Другие полагают, что сотрудники Госавтоинспекции действовали в рамках устава, который «написан кровью людей», поэтому они не могли поступить по-другому.

Мы изучили погони за последние шесть лет в Сыктывкаре, которые приводили к серьезным последствиям для участников дорожного движения. Также спросили автомобильных экспертов, как они оценивают действия сотрудников ГИБДД.

Сбили беременную женщину

Участников ДТП арестовали на месте

Участников ДТП арестовали на месте

26 октября 2015 года в Выльгорте пьяный водитель, уходя от погони, сбил беременную женщину. После того, как автомобиль остановился, 30-летний водитель бросился наутек, однако был пойман сотрудниками ДПС. Уже известно, что прав мужчина никогда не имел. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

Массовое ДТП

Неадекватный водитель протаранил пять авто

Неадекватный водитель протаранил пять авто

Ранним утром 2 февраля 2016 года на улице Морозова водитель после оповещения полицейских стремительно прибавил скорость и оторвался от патрульной машины. Несмотря на плотное движение, автоинспекторы продолжали преследовать нарушителя. Лихач разогнался до огромной скорости, но на скользкой дороге не справился с управлением. Машина ушла в занос и вылетела на встречную полосу, где протаранила сразу пять авто.

Травмировался мотоциклист

На травмированного мотоциклиста завели несколько административных дел

На травмированного мотоциклиста завели несколько административных дел

15 июля 2015 года в Сыктывкаре полицейские заметили мотоциклиста, который превысил скорость еще в местечке Лесозавод. Они попытались остановить молодого человека, однако он проигнорировал требования и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД гнались за мотоциклистом, пока он не врезался в дорожный знак на «кольце». Виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести.

Погибла велосипедистка

В результате погони погибла 46-летняя велосипедистка, которая возвращалась с дачи

В результате погони погибла 46-летняя велосипедистка, которая возвращалась с дачи

2 июля 2013 года в Эжве экипаж ГИБДД напротив дома No 8 по улице Славы обнаружил «шестерку». О неадекватном поведении водителя этой машины сообщалось ранее в сводках. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться. Однако тот проигнорировал все требования людей в форме и помчался дальше – причем еще и быстрее, чем раньше. На такой скорости он задел две машины – к счастью, обошлось без жертв. Но на 18 километре трассы Сыктывкар-Ухта лихач сбил велосипедистку, ехавшую по правому краю. В результате 46-летняя женщина погибла. Водитель и не подумал остановиться - с места ДТП уехал и вновь столкнулся с автомобилем - на этот раз уже так, что ехать дальше не смог. Полицейские задержали лихача, и проведенная экспертиза подтвердила - он пьян.

МНЕНИЯ

ГИБДД виноваты в ДТП

- Когда крысу загоняют в угол, то она кидается на загонщика. Я это к тому, что сотрудники ГИБДД должны учитывать степень опасности, преследуя таких людей! - написал в соцсетях Арсений Иванов.

- Тупо гонятся за авто, а там как получится... Ну собьют они кого-нибудь, да и ладно - издержки работы. Ведь мы же за нарушителем гнались, чего уж там, - пишет Савелий Афанасьев.

ГИБДД действовали правильно

- Вины сотрудников нет! Они следят за порядком и безопасностью на дорогах. Я полагаю, что виноват сам пассажир, который должен был бы сотню раз подумать, прежде чем садиться в машину к водителю, не имеющему прав управления. Не проследовать, отпустить нарушителя? Так «десятка» могла бы еще больше натворить бед в городе. Нужно ужесточить закон по невыполнению законных требований сотрудников ГИБДД, - рассказал руководитель автомобильного сообщества «Смотра» Алексей Воронюк.

- Если водитель садится в автомобиль, то он берет на себя ответственность, что управляет источником повышенной опасности. Если полицейский просит остановиться - то надо останавливаться, а не давить на газ. Конечно, рассуждения о том, что ГИБДД виновата в смерти, имеют место, это точка зрения людей. Но ведь ответственные люди понимают, что подчиняться правилам движения — это норма жизни. Поймите, что нормы и правила зачастую написаны трагедиями, - отметил председатель федерации автомобильного спорта в Коми Олег Бекетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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