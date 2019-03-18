Топ ДТП в Коми, когда погони полицейских за нарушителями заканчивались трагически

Сегодня ночью в Сыктывкаре «десятка» на полной скорости врезалась в дерево, уходя от погони сотрудников ГИБДД. В результате погиб пассажир легковушки. В соцсетях развернулась бурная полемика по этому поводу. Она разделила комментаторов на два лагеря. Одни полагают, что в смерти пассажира косвенно виноваты полицейские, которые спровоцировали ДТП, погнавшись за нарушителем. По мнению людей, это заставило неадекватного водителя легковушки прибавить газу, что привело к трагическим последствиям. Другие полагают, что сотрудники Госавтоинспекции действовали в рамках устава, который «написан кровью людей», поэтому они не могли поступить по-другому.

Мы изучили погони за последние шесть лет в Сыктывкаре, которые приводили к серьезным последствиям для участников дорожного движения. Также спросили автомобильных экспертов, как они оценивают действия сотрудников ГИБДД.

Сбили беременную женщину

Участников ДТП арестовали на месте

26 октября 2015 года в Выльгорте пьяный водитель, уходя от погони, сбил беременную женщину. После того, как автомобиль остановился, 30-летний водитель бросился наутек, однако был пойман сотрудниками ДПС. Уже известно, что прав мужчина никогда не имел. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

Массовое ДТП

Неадекватный водитель протаранил пять авто

Ранним утром 2 февраля 2016 года на улице Морозова водитель после оповещения полицейских стремительно прибавил скорость и оторвался от патрульной машины. Несмотря на плотное движение, автоинспекторы продолжали преследовать нарушителя. Лихач разогнался до огромной скорости, но на скользкой дороге не справился с управлением. Машина ушла в занос и вылетела на встречную полосу, где протаранила сразу пять авто.

Травмировался мотоциклист

На травмированного мотоциклиста завели несколько административных дел

15 июля 2015 года в Сыктывкаре полицейские заметили мотоциклиста, который превысил скорость еще в местечке Лесозавод. Они попытались остановить молодого человека, однако он проигнорировал требования и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД гнались за мотоциклистом, пока он не врезался в дорожный знак на «кольце». Виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести.

Погибла велосипедистка

В результате погони погибла 46-летняя велосипедистка, которая возвращалась с дачи

2 июля 2013 года в Эжве экипаж ГИБДД напротив дома No 8 по улице Славы обнаружил «шестерку». О неадекватном поведении водителя этой машины сообщалось ранее в сводках. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться. Однако тот проигнорировал все требования людей в форме и помчался дальше – причем еще и быстрее, чем раньше. На такой скорости он задел две машины – к счастью, обошлось без жертв. Но на 18 километре трассы Сыктывкар-Ухта лихач сбил велосипедистку, ехавшую по правому краю. В результате 46-летняя женщина погибла. Водитель и не подумал остановиться - с места ДТП уехал и вновь столкнулся с автомобилем - на этот раз уже так, что ехать дальше не смог. Полицейские задержали лихача, и проведенная экспертиза подтвердила - он пьян.

МНЕНИЯ

ГИБДД виноваты в ДТП

- Когда крысу загоняют в угол, то она кидается на загонщика. Я это к тому, что сотрудники ГИБДД должны учитывать степень опасности, преследуя таких людей! - написал в соцсетях Арсений Иванов.

- Тупо гонятся за авто, а там как получится... Ну собьют они кого-нибудь, да и ладно - издержки работы. Ведь мы же за нарушителем гнались, чего уж там, - пишет Савелий Афанасьев.

ГИБДД действовали правильно

- Вины сотрудников нет! Они следят за порядком и безопасностью на дорогах. Я полагаю, что виноват сам пассажир, который должен был бы сотню раз подумать, прежде чем садиться в машину к водителю, не имеющему прав управления. Не проследовать, отпустить нарушителя? Так «десятка» могла бы еще больше натворить бед в городе. Нужно ужесточить закон по невыполнению законных требований сотрудников ГИБДД, - рассказал руководитель автомобильного сообщества «Смотра» Алексей Воронюк.

- Если водитель садится в автомобиль, то он берет на себя ответственность, что управляет источником повышенной опасности. Если полицейский просит остановиться - то надо останавливаться, а не давить на газ. Конечно, рассуждения о том, что ГИБДД виновата в смерти, имеют место, это точка зрения людей. Но ведь ответственные люди понимают, что подчиняться правилам движения — это норма жизни. Поймите, что нормы и правила зачастую написаны трагедиями, - отметил председатель федерации автомобильного спорта в Коми Олег Бекетов.

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