Сидели два товарища

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Экипаж», «Служили два товарища», «Сказка странствий», «Гори, гори, моя звезда» – эти и множество других прекрасных поистине культовых фильмов сняты по сценариям двух друзей, Валерия Фрида и Юлия Дунского.

Но большинство тех, кто любит эти фильмы, ничего не знают о судьбе прославленных сценаристов. Организация убийства Сталина – по такому абсурдному обвинению получили десять лет интинских лагерей два студента ВГИКа. Подробнее об этом читайте в мартовском номере журнала «КП-Авиа».

«Мы с тобой теперь неразлучны…»

Их творческий тандем образовался благодаря случаю, когда ребятам было по четырнадцать лет, учились они в одной школе. Тогда и написали они ради шутки свой первый сценарий – пародию на фильм «Дети капитана Гранта». После этого они уже были неразлучны всю жизнь. В 1940-м вместе поступили во ВГИК. Еще на вступительных экзаменах они попросили разрешения написать одну экзаменационную работу на двоих – «…потому что мы теперь всегда будем работать вместе…».

Их творческий тандем образовался благодаря случаюФото: Из открытых источников

Хотя они и были разными: Валерий – импульсивный и жизнерадостный, а Юлий – сама сдержанность, но было в этих двух «очкариках» и нечто общее – оба слыли умными, интеллигентными джентльменами и очень нравились девушкам. Доучиться им не пришлось – началась война. Но в 41-м году обоих из-за плохого зрения в армию не взяли.

Статья 58

Спустя три года друзьям все же удалось записаться в добровольцы и они отправились на фронт по разным направлениям. Но защищать Родину им так и не довелось. В пути их обоих арестовали, сняв прямо с поезда, и предъявили абсурдное обвинение – «Дружба с детьми врагов народа и подготовка покушения на Сталина». И отправились они на 10 лет в исправительно-трудовые лагеря.

По этому же делу проходили и другие студенты. Всего было арестовано 13 молодых людей – друзей, собиравшихся одной компанией в коммунальной квартире на Арбате. Группе вменялась подготовка покушения на Иосифа Сталина во время его проезда по Арбату в Кремль. В качестве главного исполнителя почему-то фигурировал Юлий Дунский, который должен был обстрелять проезжающую машину вождя из пулемета. А пулемет заговорщики якобы собирались вытащить из сбитого вражеского бомбардировщика…

Сидели сначала в разных лагерях. На одном из лагерных перегонов Фрид познакомился с Алексеем Каплером – тем самым, кто отсиживал за то, что в него влюбилась дочь Сталина Светлана (подробнее об Алексее Каплере – в «КП-Авиа» №25), – а тот был в одном лагере с Дунским и имел определенные связи, чтобы помочь друзьям воссоединиться. Так что последние лагерные годы Фрид и Дунский провели вместе.

Отсидев в лагере от звонка до звонка 10 лет и выйдя в один день, друзья остались на поселении в городке Инте, находящемся в Коми АССР.

Записки лагерного придурка

Лишь в 1956 году после реабилитации друзья вернулись в Москву. Многие возвращались из лагерей озлобленными, растерянными, не понимающими, как дальше жить. Валерий же с Юлием вышли мудрыми и добрыми, с крепким стержнем внутри.

Они и в лагере не подчинились власти блатных, получив там по ножевому ранению... Если было нужно, щуплый Дунский, не задумываясь, мог броситься на любого звероподобного уголовника.

Свое пребывание в лагерях Дунский и Фрид никогда не считали вселенской трагедией,

а лишь одним из фактов личной биографии, который надо пережить и который может оказаться даже полезным для их дальнейшего творчества. Ко многому они старались относиться с юмором, как будто дело происходило не с ними, а в каком-то фильме, и такая позиция помогла им там выжить. На поселении в Инте они задумали написать сценарий к фильму «Случай на шахте восемь», и через несколько лет фильм был поставлен. Картина стала их дипломной работой во ВГИКе. Они защитили ее в 1957 году, сумев вернуться в Москву после того, как их реабилитировали.

О лагерной жизни они старались не писать. Хотя у Фрида и возник замысел книги о своих многолетних странствиях по «архипелагу ГУЛАГ», реализовал он его лишь после смерти друга. Книга называется «58 1/2. Записки лагерного придурка», написана она довольно легко и с юмором.

Возвращение

В Москве началась их плодотворная творческая жизнь, было написано 37 сценариев для фильмов. Проживали друзья в одном доме, в одном подъезде, в соседних квартирах. Сами себя они часто называли «Фридунский», другие звали их «Фридами». Своим женам они внушали, что «Валерик не может часа прожить без Юлика и наоборот».

Ученики жизнелюбивого Фрида до сих пор рассказывают истории про то, как он кормил их до изнеможения у себя в квартире, где и проходили их занятия, как под разными предлогами снабжал деньгами в перестроечные годы («Держи, я завтра в Америку, поменял все на доллары, а оставшиеся рубли мне не нужны»). Фрид любил повеселиться, выпить рюмашку. Дунский спиртного на дух не переносил, каждый раз выказывал свое неудовольствие, если понимал, что друг в подпитии. Понять это, кстати, говорят, было очень легко – если Фрид выпивал, он начинал безудержно чихать.

Однако работалось им вместе хорошо, хоть творческий процесс не был простым – дело частенько доходило до скандалов, хлопанья дверями. Но, посидев какое-то время врозь, они мирились, и работа продолжалась до следующей ссоры.

К сожалению, на здоровье Юлия Дунского очень негативно сказались годы, проведенные в лагере. Измученный болезнями, в 1982 году он решил покончить с жизнью, чтобы не мучиться самому и не обременять родных. Лишь написал записку жене: «...не входи в ванную – я там застрелился...».

Валерий пережил друга на 16 лет. «Наш герой, как правило, человек мягкий, но обстоятельства заставляют его быть сильным», – так говорили Дунский и Фрид. Это выражение в полной мере можно отнести и к ним.