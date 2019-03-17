Пывсянса: дух-хозяин бани

А вы благодарите баньку-матушку за чудесный пар, хороший жар, душистые заваренные веники после помывки? Нет? Зря, дух коми бани Пывсянса припомнит черную неблагодарность. Характер у хозяина бани тот еще.

В мартовском номере «КП-Авиа» мы познакомим вас с «банным человеком» Пывсянса (в переводе с коми), живущим за печкой и устанавливающим свои порядки в вашей бане.

За нарушение правил – смерть

Представления о Пывсянса у коми-зырян и коми-пермяков в основном совпадали с аналогичными у восточных славян. Пывсянса считался наиболее грозным из всех духов-хозяев дома и хозяйственных построек. С происками Пывсянса связывали угар или даже смерть после помывки в плохо проветренной «черной» бане.

Перед помывкой, чтобы умилостивить Пывсянса, ему ставили угощение – воду и печеный лук. Отношения с Пывсянса были строго регламентированы. Впрочем, регламент этот был достаточно прост: входя в баню, следовало попросить у Пывсянса разрешения помыться: после «третьего пара» (в некоторых местах – после второго) мыться в бане было нельзя. Нарушивших первое правило Пывсянса просто изгонял из бани, не давая им мыться. За нарушение второго могла последовать смерть.

Опасным для жизни считалось и посещение бани в ночное время. Схваченного Пывсянса несвоевременного посетителя мог спасти вовремя подоспевший на помощь дух-хозяин овина (рыныш айка), который считался враждебным по отношению к Пывсянса.

Но особых оснований для зачисления Пывсянса в разряд исключительно злых антагонистических людям духов нет: он был жесток только в отношении нарушителей норм общения между людьми и духами.

Исключение представляли малолетние дети, которых до появления зубов, то есть до того, как они из переходного младенческого возраста переходили в разряд «людей», нельзя было одних оставлять в бане. Безнадзорных младенцев Пывсянса похищал, оставляя вместо них подмену – вежöм.

Мастер-класс по гармонике

В определенной ситуации из общения с Пывсянса можно было даже извлечь пользу. Так, у коми-зырян существовало поверье: чтобы хорошо научиться играть на гармонике, вечером на Святки, во время наиболее плотного контакта мира людей с миром духов, следовало прийти

в баню, захватив с собой невыделанную коровью шкуру, петуха, нож, иголку без ушка и гармонику. Там, разостлав на полу шкуру, смельчаку следовало сесть на нее, очертить ножом вокруг себя замкнутый круг, воткнуть в свою одежду иголку без ушка (шкура, нож, замкнутый круг, иголка без ушка – традиционные обереги от нечистой силы) и вызвать Пывсянса.

Появившийся Пывсянса сначала ломал гармонику, потом собирал ее заново и начинал играть всевозможные мелодии. Этот ночной «концерт» продолжался до пения петухов, после чего Пывсянса падал оземь и исчезал,

а смельчак усваивал все услышанные мелодии. Аналогичные представления о том, что банник может научить игре на гармонике, существовали и у русских.

Своенравная гуранька

У коми-пермян и в большинстве этнографических групп коми-зырян Пывсянса чаще представляли в мужском облике: маленьким старичком в красной шапочке. Пывсян гор «банный очаг» повсеместно считался излюбленным местом пребывания Пывсянса.

У нижневычегодских коми-зырян наряду с представлениями о духе-хозяине бани существовали представления и о хозяйке. Причем, даже в тех местах, где общепринятым названием Пывсянса было пывсян айка, то есть дух мужского пола, при обращении к нему пользовались словом «матушка». Этого духа представляли в виде пожилой женщины небольшого роста в красной шапочке.

У ижемских коми-зырян Пывсянса представляли исключительно в женском облике. Появлялась гуранька в виде женщины в сарафане, при ней мог быть и ребенок, в пищу которому она обещала припозднившегося посетителя. Если ей что-либо не нравилось, она могла сжечь баню и перейти в баню другого хозяина.

Многоликий банник

Существует много и других наименований духа бани: пывсянса – «банный», пывсян айка – «банный хозяин», пывсян олысь – «банный жилец», гуранька – «очага женщина», пывсян горань – «банного очага женщина», вежа гурань – «священного очага женщина», пывсян гажтöм – «банная жуть», пывсян чуд, баня чуд – «банный чуд», байник – «банник».