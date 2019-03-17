«Полуостров всегда был наш»: о чем говорили сыктывкарцы на концерте в честь присоединения Крыма

На Театральной площади Сыктывкара 17 марта состоялся концерт в честь пятой годовщины присоединения Крыма к России. Мы побывали на мероприятии и попросили горожан объяснить, почему они пришли на фестиваль «Крымская весна».

За десять минут до начала мероприятия Театральная площадь утопала в ярких красках плакатов, флагов и растяжек. Концерт начался без задержек - на ступенях Театра оперы и балета выступили артисты с песнями про родину и патриотизм.

На конуерте было много вип-персон. Например, председатель Совета Сыктывкара - Анна ДюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В этом году организаторы решили не утяжелять программу мероприятия речами о важности присоединения России и Крыма, как это было в прошлые годы. Поэтому горожане слушали песни, не забывая пританцовывать и подпевать.

Большая часть пришедших - это люди в возрасте. Но и молодежь с плакатами своих ссузов и вузов не уступала в количестве.

На фестивале было много молодежи - студентов вузов и ссузов СыктывкараФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако и у тех, и у других самым популярным ответом на вопрос - «Зачем пришли на концерт?» - был - «Нас попросили на работе/учебе (нужное подчеркнуть), а мы не отказались». Но были и те, кто пришел на фестиваль по искреннему зову души. Совсем небольшое количество пришедших составляли и те, кто «просто мимо проходил и решил заглянуть».

Многие пришли на фестиваль по искреннему зову душиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я вчера посмотрел фильм «Крым». Вы не смотрели? Посмотрите обязательно! У меня после просмотра картины родилась ассоциация: присоединение Крыма к России - это тяжеленная операция возвращения ребенка в матери. Правда, я в Крыму никогда не был, так как люблю отдыхать в Прибалтике, в Испании. Но не исключаю, что поеду отдыхать и туда, - рассказал Николай Лаврега (на фото).

Не все присутствующие разделяли мнение, что на полуострове Крым - все хорошоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Крым всегда был, конечно, наш. Но ситуация там все-таки неоднозначная. Это только по телевизору говорят, что все хорошо. У меня в Крыму племянница жила, сбежала сюда, потому что к русским плохо там относятся, на работу трудно устроиться, а зарплата маленькая, - рассказала пенсионерка Людмила.

Для некоторых сыктывкарцев присоединение Крыма - настоящий праздникФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Это праздник всех россиян! До мелочей помним день, когда присоединили Крым к России. Первое ощущение - некий страх, что же там будет? Ведь россиян украинцы не сильно жалуют. А сейчас вроде всё хорошо. Много знакомых ездили в Крым, все довольны. А мы же там никогда не были, но желание поехать просто огромное. Надеемся, что мечты сбудутся. От нас ведь все зависит, - рассказали работники детского сада No72 Валентина Беспалова и Людмила Черных.

Валентина Блохина проходила мимо, услышала музыку и решила потанцеватьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- На самом деле, я просто мимо проходила. Услышала музыку и решила потанцевать-побалдеть. Я одна живу, муж умер, дети живут отдельно. А так все хорошо, - рассказала пенсионерка Валентина Блохина, которая весело приплясывала на протяжении всего фестиваля.

Танцы - это неотьемлемая часть мероприятияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Пять лет назад была очень счастлива, что Крым вернули на законное место - в состав России. Я патриотка своей родины. Как это не прийти и не присоединиться к такому большому празднику? - рассказала представительница вятского землячества в Сыктывкаре Галина Леденцова.

Молодежь с плакатами своих сузов и вузов не уступала в количествеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мы знали, что будет фестиваль, поэтому и пришли сюда. Тут наши друзья из других вузов и ссузов. Я вот была в Крыму, а именно в Севастополе в 2017 году. Мы там организовывали мероприятия на 9 мая. За 10 дней успела пообщаться с местными жителями. С негативом не столкнулась - все без исключения были рады, что стали полноправными россиянами, - рассказала студентка Ольга Подольская.

Несмотря на богатую музыкальную программу, количество участников фестиваля «Крымская весна» уменьшалось в невероятной скоростью.

Через 45 минут после начала концерта половина зрителей покинула площадьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Уже через 45 минут после начала концерта ряды зрителей поредели примерно вдвое. Но оставшиеся подпевали артистам, танцевали и пили бесплатный чай от спасателей МЧС по Коми. Мероприятие уложилось в рамки часа - уже в 14:00 организаторы концерта попрощались с сыктывкарцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как живется в российском Крыму: 4 истории жителей Коми, которые переехали на полуостров

Сегодня, 18 марта, четвертая годовщина присоединения Крыма к России. Собрали интересные рассказы о полуострове для вас (подробности).

Сыктывкар встретил четвертую «Крымскую весну»

Митинг-концерт прошел на площадке «под часами» (подробности).