2019-03-19T15:01:59+03:00
Общество

Из сыктывкарских аптек исчезло жизненно важное лекарство от аритмии: комментарий Минздрава Коми

Горожане в недоумении, где найти ставший дефицитным препарат
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - проверка на скорость реакции людей по оказанию помощи нездоровому человеку. На снимке: корреспондент КП Александр Рогоза имитирует сердечный приступ у метро `Парк КультурыНа фото - проверка на скорость реакции людей по оказанию помощи нездоровому человеку. На снимке: корреспондент КП Александр Рогоза имитирует сердечный приступ у метро `Парк КультурыФото: Иван ВИСЛОВ
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С прилавков сыктывкарских аптек исчезло лекарство амиодарон, которое борется с нарушениями сердечного ритма и способно предотвратить внезапную смерть. Горожане в недоумении, где найти ставший дефицитным препарат. Минздрав по Коми прокомментировал проблемную ситуацию «Комсомольской правде в Коми».

- У моей знакомой болеет мама. Ей надо пить лекарство для сердца амиодарон, который находится в списке жизненно необходимых. У них осталось пять последних таблеток, пошли в аптеку за новыми. Но их нигде нет, мол, перестали выпускать, а аналог не привезли. Весь город, говорят, в недоумении. Мониторили Интернет и выяснили, что две последние пачки препарата есть в одной аптеке - в Зеленце. Туда и пришлось ехать выкупать лекарство, - рассказал «Комсомольской правде в Коми» читатель Алексей Б.

Минздрав Коми в курсе лекарственной проблемы в столице Коми. В ведомстве пояснили, что препарат еще есть в наличии, но в ограниченном количестве.

- Амиодарон отсутствует на фармацевтическом рынке России, но причины этого неизвестны. Сейчас пациентам следует обратиться к лечащему врачу для подбора адекватной замены до возобновления поставок препарата. Уже направлено письмо главному внештатному кардиологу Минздрава и медицинским организациям об отсутствии препарата, чтобы они оперативно определили тактику дальнейшего лечения пациентов, - отметили в Минздраве.

Отметим, что подобная проблема возникла не только в Коми. Как пишет «Медиазона», она коснулась, в частности, Москвы и Московской области. Основная причина — перебои с поставками лекарства французской фармацевтической компании Sanofi. Однако препарат выпускают не только французы, но и белорусский Борисовский завод медицинских препаратов и российская «Органика». По словам представителя отечественной фирмы, за первые месяцы 2019 года предприятие поставило на рынок 183 тысячи упаковок амиодарона.

- Видимо, так совпало, что с конца 2018 года препарата в аптеках оставалось немного, а перебои Sanofi привели к тому, что пациенты подчистую выбрали весь оставшийся в аптеках амиодарон, — рассказал «Медиазоне» представитель «Органика».

По последним данным ТАСС, поставки скоро возобновят, и лекарство попадет в российские аптеки уже в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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