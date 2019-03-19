Не устаёт и знает 74 мелодии: все о роботе-звонаре на Свято-Стефановском соборе в Сыктывкаре

В Свято-Стефановский собор Сыктывкара пришло цифровое ноу-хау: теперь колокола на звоннице могут звонить без человека. Полвека назад это показалось бы мистикой. Сейчас же - реальность и свидетельство того, что цифровые технологии приходят в помощь многовековому звонарному искусству. Чтобы увидеть все воочию, журналисты «Комсомолки» поднялись на колокольню главного собора Коми.

Строительство звонницы на территории Свято-Стефановского собора в самом разгаре – с разных сторон раздаются визг пилы, стук молотков, треск электросварки. Поэтому, зайдя за ограду, для безопасности надеваем строительные каски.

Ответственный по стройке отец Иоанн Карпунь проводит для нас экскурсию и поясняет будущее обустройство звонницы. Строительный мусор вокруг и голые стены не мешают ему представлять, как на первом этаже создадут актовый зал, на втором – учебные классы для воскресной школы. Все это строится на деньги жертвователей. И хотя поток средств непостоянен, стройка практически никогда не останавливалась.

Ответственный за стройку отец Иоанн Карпунь приходит на звонницу почти каждый деньФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По лестницам, еще неогороженным перилами, поднимаемся наверх. В оконных проемах замечаем аккуратно уложенные кирпичи, на которых написаны имена жертвователей на строительство храма. Таким способом, отдав посильную сумму, верующие могут увековечить свой вклад в возведение звонницы.

В оконных проемах - аккуратно уложенные кирпичи, на которых написаны имена жертвователейФото: Наталия БЕШКАРЕВА

И вот мы на самом верху звонницы. От высоты и красоты панорамы Сыктывкара накатывает восторг и кружится голова, когда пытаешься охватить взглядом развешанные прямо над тобой колокола.

В феврале в Сыктывкаре побывали специалисты из Международного центра колокольного звона. Они изучили звучание каждого из 18 колоколов, чтобы, развесив, добиться эффекта полифонии.

От красоты панорамы Сыктывкара накатывает восторгФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Но, главное, специалисты оснастили звонницу системой электронный звонарь, которая действует уже в тысяче храмов страны. Правда, в России к этой системе подключают всего 13 колоколов. Так планировали поступить и в Сыктывкаре. Но когда изучили местные колокола, то поняли, все они, включая шеститонный благовест, идеально вписываются в звукоряд. Таким образом, в Сыктывкаре впервые инновации охватили 18 колоколов.

Со строительной площадки открывается интересная точка обозрения на Стефановский соборФото: Наталия БЕШКАРЕВА

И хотя автоматика может исполнять мелодии в любое время, по словам отца Иоанна, она не заменит живого звонаря. Систему планируют включать в случае форс-мажорных ситуаций, когда, например, человек заболеет. В остальных случаях на площадку управления будет по-прежнему подниматься звонарь, чтобы дирижировать колоколами. Система рычагов, тросов и педалей разработана так, чтобы со всем мог справиться один человек. Большие колокола присоединены к педалям, маленькие - к клавишам.

В феврале на перекладины повесили 18 колоколовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Теперь сыктывкарцы могут услышать разные традиции колокольного звучания. При этом, по словам Иоанна Карпуня, робот-звонарь выполняет важную обучающую задачу. Так, звонари, следя за поочередно работающими рычажками, смогут учиться традициям колокольного звона. Это особенно ценно, поскольку священники из глубинки не всегда могут побывать в храмах, где обучают звону. А электронный робот станет школой для звонарей для республики.

Необычные окошки, похожие на трюмо корабля, вы увидите на третьем этаже звонницыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Первые колокольные переливы от робота-звонаря в Сыктывкаре можно будет услышать 28 апреля, когда у Свято-Стефановского собора пройдут пасхальные гулянья.

Этот рабочий трудится на стройке с самого начала. Говорит, что здесь хорошо работатьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Кстати, трансляцию с экскурсии на звонницу вы можете посмотреть вот ЗДЕСЬ.

Интересные факты

Звонницу планируют достроить до 2021 годуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Самый большой колокол - благовест весит больше шести тонн. Рядом с ним висят колокола поменьше - по 860 и 450 килограммов.

- 74 варианта колокольного звона загружены в программу электронного звонаря. Среди них - канонические переливы и авторские мелодии.

- Общая высота звонницы вместе с золотыми куполами составит примерно 30 метров. Колокола же будут располагаться на высоте примерно 20 метров.

- Возводить звонницу начали в 2016 году, а достроить планируют к 100-летию Коми - 2021 году.

- На звоннице висят и именные колокола, которые приобрели на деньги благотворителей. Например, заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева пожертвовала деньги на колокол в память о своем муже - певце Алексее Моисеенко.

Важно

Электронный звонарь - компьютер, на который записаны 74 канонические и авторские колокольные мелодии со всей страны. 18 колоколами управляет комплекс электронных рычагов. Сигнал к рычагам, которые управляют колоколами, поступает через Gsm-модуль. Системой можно управлять с помощью контроллера, пульта или смартфона. Достаточно ввести порядковый номер мелодии, и малиновый звон разольется по всей округе.

Как помочь строительству?

Помощь собирают на карточку Сбербанка № 4276280012294275 с пометкой - благотворительная помощь.