2019-03-27T15:17:05+03:00
Общество

В Сыктывкаре из окна 7 этажа выпал мужчина

Через час он скончался в реанимации
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.remont.komimarket.ruФото: www.remont.komimarket.ru
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В столице Коми в доме на ул.Морозова,115 выпал из окна 7 этажа мужчина крупного телосложения. По неподтвержденным данным, он попытался свести счеты с жизнью.

Инцидент произошел примерно в час ночи. Мужчина упал на козырек над входом в магазин. Его заметил случайный прохожий, который и вызвал скорую помощь. На тот момент человек находился в крайне тяжелом состоянии, он был без сознания.

Пострадавшего спустили на землю сотрудники спасательной службы, которые и передали его медикам. Мужчина в оперативном порядке был доставлен в реанимацию Коми республиканской клинической больницы. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Примерно через час он умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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