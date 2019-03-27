В Сыктывкаре из окна 7 этажа выпал мужчина

В столице Коми в доме на ул.Морозова,115 выпал из окна 7 этажа мужчина крупного телосложения. По неподтвержденным данным, он попытался свести счеты с жизнью.

Инцидент произошел примерно в час ночи. Мужчина упал на козырек над входом в магазин. Его заметил случайный прохожий, который и вызвал скорую помощь. На тот момент человек находился в крайне тяжелом состоянии, он был без сознания.

Пострадавшего спустили на землю сотрудники спасательной службы, которые и передали его медикам. Мужчина в оперативном порядке был доставлен в реанимацию Коми республиканской клинической больницы. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Примерно через час он умер.