Неприятный сюрприз на голову: сыктывкарские крыши и дворы проверили на лишний снег

Сегодня специалисты сыктывкарского управления ЖКХ вместе с журналистами проверили дворы и дома в Дырносе и на Ручейной улице. На крышах оказалось много лишнего снега. Теперь управляющим компаниями грозят штрафы в сто тысяч рублей за каждый неубранную крышу.

В Сыктывкаре специалисты городского управления ЖКХ провели плановый объезд в поисках заснеженных и заледенелых крыш. К одной из поездок присоединились журналисты республиканских СМИ. Вместе с корреспондентами эксперты проверили дома и дворы по четырем адресам: два — на улице Дырнос, ещё два — на Ручейной улице. За них отвечают управляющие компании «Город» и «СпецМонтажСервис».

Часть снега работники управляющей компании убрали аккурат перед приездом инспекцииФото: Дарья ЮДИНА

По всем четырем адресам проверяющие нашли нарушения: снег на крышах управляющие компании не убирали долгое время. В итоге крыши оделись в очень толстые и опасные для проходящих людей снежные шапки. К приезду участников рейда к первому дому часть покрова сползла самостоятельно из-за потепления, часть — работники управляющей компании убрали аккурат перед приездом инспекции.

В доме Валентины Юшковой упавший с крыши снег сломал козырек на входом в подъездФото: Дарья ЮДИНА

Маргарита Юшкова, живущая в этом доме, рассказала, что снег уже обрушил одну из крыш-козырьков над входом в подъезд. Её соседка написала жалобу по поводу уборки крыши в управляющую компанию, но никакой реакции не последовало.

— Нам страшно, потому что под неубранными крышами ходят маленькие дети. Потом, когда этот снег сойдет и растает — вся вода потечет к нам в подъезды, — сказала Маргарита Юшкова.

Проверяющие по всем замечаниям составили административные протоколыФото: Дарья ЮДИНА

Солидный свес снега обнаружился на крыше соседнего 57 дома. Замешкаешься — и тебе на голову может приземлиться глыба.

Братья-близнецы дырносских свесов нашлись на Ручейной улице. На крыше 22 дома поселился монолит, который если подтает, совершит посадку прямо на старые и проросшие мхом трубы, идущие из подъезда. Его сосед, живущий на крыше 26 дома, оказался ещё и с ледяной начинкой.

Монолит с крыши дома на улице Ручейной может приземлиться прямо на проросшие мхом трубыФото: Дарья ЮДИНА

По всем четырем случаям эксперты составили протоколы. Их рассмотрит административная комиссия, которая решить, как наказать ленивые управляющие компании.

— Сегодня мы зафиксировали достаточно много неубранных снежных свесов, которые представляют угрозу для жизни жильцов. Большую часть замечаний получили УК «Город» и «СпецМонтажСервис» — в их ведении находится большинство многоквартирных деревянных домов в Сыктывкаре. Работники этих управляющих компаний объясняют свою нерасторопность нехваткой рабочих рук: люди не успевают обходить дома и вовремя сбивать свесы из-за потепления. Но по плану чистка кровли должна была пройти заблаговременно, где-то в конце февраля, — объяснил начальник городского управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Александр ГонтарьФото: Дарья ЮДИНА

Теперь провинившиеся управляющие компании могут оштрафовать: должностные лица накажут на 10–20 тысяч рублей, юридические лица — 100–200 тысяч рублей.

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