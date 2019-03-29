«Бал при свечах» и кубок по бодибилдингу: насыщенные выходные в Сыктывкаре

На этих выходных, с 29 по 31 марта, сыктывкарцев ждет много событий. Особо они понравятся любителям красивого спорта: сыктывкарцы увидят турнир спортивных бальных танцев «Бал при свечах» и кубок Республики Коми по бодибилдингу. Также жители столицы Коми смогут весело отпраздновать день рождения Гоголя в Национальной библиотеке. Интересно? Тогда загляните в наш дайджест: в нем вся нужная информация.

Ксения Долгушина и Алексей Пятахин. Источник: группа мероприятия в "ВКонтакте"

ЧТО: Сыктывкарцы побывают на «Балу при свечах». В столицу Коми на турнир по спортивным бальным танцам съедутся участники из Санкт-Петербурга, Мурманской области, Вологодской области, Кировской области, Архангельской области, Новгородской области. Турнир поделят на утреннее, дневное и вечернее отделение. Гвоздь программы — показательное выступление топовой пары России и неоднократных призеров международных конкурсов: Алексея Долгушина и Ксении Пятахиной.

ГДЕ: КСЦ «Ренова» (улица Димитрова, 14/1).

КОГДА: 31 марта в 18 часов.

ЧТО: Национальная библиотека Коми посвятит все воскресенье дню рождения Гоголя. Пришедшие в этот день в библиотеку создадут арт-коллаж идеального жениха на акции «Женитьба», посидят на мульти-уроке «Ревиззоро в уездной школе», поучаствуют в лингвистической игре «Ок, GOGOL», в квизе «Таинственный Карла» и в «Литературной мафии» по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Также посетителей ждет гастрономический тур «Гоголь-моголь», гадание «У Солохи», тематический фотосет и квест по мотивам произведений русского классика «Гоголь-сет». Среди участников квеста разыграют шесть билетов на спектакль «Женитьба» в драмтеатре имени Савина.

ГДЕ: Национальная библиотека Республики Коми (Советская улица, 13).

КОГДА: 31 марта с 12 часов.

Детям понравятся игрушки из бересты

ЧТО: Если вы ещё не успели посетить выставки «История человечества в ложках» и «Валерий Торопов. Учитель и ученики», то должны обязательно это сделать. Эти выходные — последний шанс увидеть богатейшую коллекцию ложек и редкие работы орденосца фонда Карла Фабереже Валерия Торопова. Отправляйтесь в галерею вместе с детьми: им понравятся игрушки из бересты и ложки с героями мультфильмов.

ГДЕ: Национальная галерея РК (улица Кирова, 44).

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.

Фото с сайта Театра оперы и балета

ЧТО: На этих выходных у театралов будет плотный график: в пятницу — самая известная пушкинская история «Евгений Онегин» в оперном обрамлении, в субботу-воскресенье — добрые истории по мотивам «Маленького принца» и «Сказкам дядюшки Римуса». На следующей неделе фантазийный марафон продолжится: покажут «Сказки Гофмана». Эта постановка стала лауреатом Национальной оперной премии «Онегин». Билеты на все постановки можно приобрести на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (улица Коммунистическая, 32).

КОГДА: опера «Евгений Онегин» — 29 марта в 18 часов 30 минут, балет «Подари мне детство» — 30 марта в 18 часов, детский мюзикл-вестерн «Братец кролик и братец Лис» — 31 марта в 11 часов, опера «Сказки Гофмана» — 6 апреля в 18 часов.

Детям понравятся игрушки из бересты

ЧТО: Спортивные красавцы и красавицы соберутся на восьмом открытом кубке Республики Коми по бодибилдингу. Они будут соревноваться в следующих номинациях: бодибилдинг, фитнес-бикини, бодифитнес, пляжный бодибилдинг, фитнес-модель. Также зрители впервые увидят мужской бодибилдинг на инвалидных колясках.

ГДЕ: «Спортивный центр» (м. Лесозавод, Школьная улица, 13).

КОГДА: 30 марта в 15 часов.