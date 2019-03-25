Ученики о смерти преподавателя в Микуни: «Скорая ехала 45 минут»

Сегодня в Микуньском железнодорожном техникуме умер преподаватель истории и обществознания Владимир Соловьев. У него случился приступ на первом уроке. Скорая помощь не успела вовремя: по словам очевидца, она приехала через 45 минут после вызова.

Мы записывали вопросы под диктовку Владимира Ивановича. Внезапно я услышал, как что-то упало. Сначала я подумал, что это книги. Потом поднял голову и увидел, что он лежит, — рассказал учащийся техникума.

Третьекурсники пытались помочь умирающему преподавателю:

— Он начал хрипеть. Мы пытались привести его в чувство: расстегнули рубашку, ослабили галстук. Позвали директора и всех преподавателей, кого смогли найти. Потом первую помощь оказывали уже они. Скорая помощь ехала очень долго: мы вызвали её в начале урока, а фельдшер приехал спустя примерно целый урок — через 45 минут.

Потом учеников увели в другой кабинет. О смерти Владимира Ивановича им сообщил другой преподаватель.

— После того, как нас увели, в техникум пришла семья Владимира Ивановича: его жена, сын и внук. Мы слышали, как плакала его супруга. Весь преподавательский состав тоже был в слезах, учительниц пошатывало. Всем было страшно, — делится впечатлениями очевидец.

По словам третьекурсника, Владимир Иванович был очень добрым и отзывчивым преподавателем, «настоящей ходячей энциклопедий». В день его смерти в техникуме объявили траур и сократили время занятий.

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