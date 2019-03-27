2019-03-27T14:41:14+03:00
Общество

На ремонт дорог в Сыктывкаре выделят 2 миллиарда рублей

Какие улицы отремонтируют в этом году
Дарья ЮДИНА
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Всего в 2019 году в Сыктывкаре планируют отремонтировать 24 дорогиВсего в 2019 году в Сыктывкаре планируют отремонтировать 24 дорогиФото: Константин ИВШИН
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Сыктывкар вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». На ремонт дорог в столице Коми выделят более двух миллиардов рублей. На эти деньги к 2024 году планируют привести в порядок 85 % дорожной сети. Об этом сегодня рассказали на общегородской планерке в мэрии.

Начальник сыктывкарского управления ЖКХ Александр Гонтарь сообщил, что обновление дорожного полотна поделят на два этапа. В этом году с 20 апреля по 20 июня будут ремонтировать Петрозаводскую, Печорскую, Южную, Корткеросскую, Гаражную улицу и улицу Оплеснина, Энгельса, Катаева, Старовского, Кутузова. С 10 июня по 31 августа ремонтные службы займутся автомагистралями: подъездом к микрорайону «Ручейный», промышленным узлом «Дырнос-Южный», улицей Чернова, Бабушкина, Орджоникидзе, Старовского, Карла Маркса и Станционной, Колхозной улицей. Последнюю улицу будут чинить дольше, чем остальные — до первого октября. В Эжве «освежат» автомобильную дорогу от Лесной улицы до дачных участков садоводческого общества «Панель», улицу Островского, улицу Мира и улицу Космонавтов.

В этом году на обновление выделят 446 миллионов рублей: 397 миллионов рублей — из федерального бюджета, 48 миллионов рублей — из муниципального бюджета. В мэрии надеются, что примерно такие же суммы будут отчислять каждый год до 2024 года включительно.

В Коми в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» хотят отремонтировать 646 километров региональных автомобильных трасс, обустроить 166 пешеходных переходов и 20 километров уличного освещения. В Сыктывкаре приведут в нормативное состояние 27, 4 километров дорог и будут ежегодно переоборудовать пять переходов.

Жители Коми смогут повлиять на работу федерального проекта в республике: на официальном сайте можно оставить обращение. Ответ придет на электронную почту в течение 48 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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