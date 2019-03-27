Родом из XIX века: новую беседку на берегу Сысолы в Сыктывкаре поставили на месте исчезнувшей достопримечательности

В Кировском парке Сыктывкара поставили чугунную беседку в старинном стиле. Оказалось, что ее установили как раз в том месте, где больше ста лет назад стояла деревянная беседка, возведенная в честь приезда монаршей особы — Сергея Романова, дяди императора Николая II. Совпадение это или сознательный замысел городской мэрии, которая занималась установкой нового арт-объекта, пока не известно. А пока мы пошли в отдел истории Национального музея Коми где нас познакомили с предполагаемым «прадедом» нынешней беседки.

Красивую деревянную беседку построили аккурат для великого князя Сергея Романова, который прибыл в Усть- Сысольск 3 июня 1898 года. Визит монаршей особы был огромным событием для небольшого уездного города. К приезду готовились тщательно — облагородили пристань, подмели улицы и выгнали с центральных улиц всех коров.

- На пристани поставили эту беседку, чтобы великому князю было приятнее сойти на берег. Она была увешана флагами, а крышу украшал герб Российской Империи. Когда Сергей Александрович уехал, беседку решили оставить в городском саду. Ее перенесли вглубь и установили практически напротив здания, где сейчас располагается МВД. До 1910 года беседка еще мелькает на старинных фото, но затем ее судьба теряется. Разрубили ли ее на дрова или она разрушилась от ветхости — неизвестно, - рассказала заведующая отделом истории Национального музея Коми Анна Мельникова.

Беседка, которую установили в Кировском парке в понедельник, 25 марта, лишь отдаленно напоминает своего предполагаемого «прадеда». Все-таки она сделала из чугуна, а не из дерева. Но примечательно, что арт-объект стоит аккурат напротив здания МВД, то есть в том самом месте, где стояла прежняя деревянная беседка.

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Арт-объект установят в сквере на месте сгоревшего в марте 2018 года торгового центра (подробности).