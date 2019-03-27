2019-03-27T15:41:15+03:00
Общество

В 2019 году в Сыктывкаре появится 140 новых мест в детских садах

Неустроенными остаются 600 детей
Дарья ЮДИНА
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Фото: "КП"-КазаньФото: "КП"-Казань
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Сегодня в мэрии Сыктывкара на общегородской планерке затронули проблему нехватки мест в детских садах. О способах её решения отчиталась начальник управления дошкольного образования Тамара Горбунова.

На сегодняшний день в Сыктывкаре живут более 27 тысяч детей до семи лет. Из них в дошкольные учреждения ходят более 20 тысяч детей. В сады устроены 98 % процентов детей от 1,5 лет и 79 % детей от двух месяцев. У детей старше лет проблем с местами нет. Самые востребованные детские сады находятся на Ручейной улице, в районе жилищного комплекса «Ласточкино гнездо», в Давпоне, на Тентюковской улице и в районе больничного городка.

На доступность мест в детских садах в Сыктывкаре, по словам Тамары Горбуновой, сильно влияет миграция. Ежегодно мэрия вне очереди обеспечивает местами порядка 500 детей-мигрантов. Так, в прошлом году в столицу Коми переехали 583 ребенка. Ежегодно в очереди на детские сады регистрируется на 500–800 детей больше, чем родилось в Сыктывкаре. В этом году неустроенными остаются 600 детей.

Мэрия пытается решить проблему нехватку мест несколькими способами: строительством и выкупом новых зданий, реконструкцией и переоборудованием старых помещений, направлением детей в сады со свободными местами и в группы кратковременного пребывания. В Сыктывкаре с 1 сентября будут работать семь таких групп.

Также столица Коми вошел в национальный проект «Демография», в рамках которого планируется строительство нового детского сада, переоборудование других помещений и поддержка негосударственных детских садов. В 2019 году в Сыктывкаре по плану должно появиться 140 новых мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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