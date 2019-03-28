2019-03-28T13:57:21+03:00
Общество

Родные умершей от пневмонии сыктывкарки просят наказать врачей

Они написали жалобу на медиков в прокуратуру и следственные органы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: с личной страницы Юлии Шумиловой в соцсети «ВКонтакте»Фото: с личной страницы Юлии Шумиловой в соцсети «ВКонтакте»
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В больнице Эжвинского района от пневмонии скончалась молодая сыктывкарка Юлия Шумилова. Родные девушки уверены, что если бы девушке оказали своевременное лечение, то она осталась бы жить. Они написали жалобу на бездействие медиков в прокуратуру и следственные органы.

Близкая подруга умершей девушки Лейла Мальцева рассказала, что Юлия почувствовала недомогание еще в середине марта — высокая температура, слабость, кашель. Ее госпитализировали на скорой, а в больнице поставили предварительный диагноз «пневмония» и отправили домой. Но состояние девушки ухудшалось с каждым днем. Однако в больницу Юлию класть не спешили — она приезжала в больницу на скорой еще несколько раз, но ее каждый раз отправляли домой.

Наконец, еле живую девушку, которая уже практически не могла дышать, привезли в больницу и отправили в реанимацию. «Ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Поставили окончательный диагноз «пневмония». Врачи сказали, что шансы выжить составляют 50/50». Спустя несколько дней, 27 марта, девушка скончалась.

- Еще когда Юля была жива, ее мама пошла в прокуратуру, где пожаловалась на бездействие медиков. Ее направили и в следственный комитет, где уже допросили маму и гражданского мужа Юли. Мы даже отправили письмо на Первый канал, чтобы федеральные телевизионщики рассказали, до чего может довести бездействие людей в белых халатах. Смерть Юли - непередаваемое горе, мы до сих пор не можем прийти в себя, - рассказала Лейла «Комсомольской правде в Коми».

Будет ли нет проведена оценка действий медиков Эжвинской больницы Минздравом Коми, пока неизвестно. Ведомство ответит на этот запрос в установленные сроки, то есть в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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