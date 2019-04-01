Марина Истиховская оценила моральный ущерб в 7 миллионов рублей

Бывший ректор СГУ им. Питирима Сорокина Марина Истиховская снова подала гражданский иск в сыктывкарский горсуд. Она просит возместить ей 1,5 млн руб, которые ушли на адвоката, и 7 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Об этом сообщает «Комиинформ» по ссылкой на пресс-службу суда.

В иске указаны траты на юрпомощь, ущерб, понесенный в связи с отстранением от должности по решению суда, ущерб с даты вынужденного увольнения до окончания трудового договора, в результате чего она не получила компенсацию и зарплату, в том числе индексацию.

Кстати, не так давно Марина Истиховская уже отсудила 340 тысяч рублей в качестве морального ущерба за уголовное преследование во время следствия. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, Марина Истиховская была признана виновной в том, что закрыла убыточный по ее мнению комбинат питания, после чего по договору аутсорсинга на его площадках начало действовать ООО ТП «Бумажник». Договор был заключен без передачи помещений в аренду. В связи с этим университет понес убытки. Второй эпизод, инкриминируемый экс-ректору, связан с предоставлением служебной квартиры приглашенному из Санкт-Петербурга политтехнологу, что также повлекло убытки для СГУ.

Сыктывкарский городской суд приговорил ее к 3,3 годам лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока. В качестве дополнительного наказания был назначен штраф в сумме 12 миллионов рублей. Апелляционная инстанция аннулировала приговор по эпизоду со столовой и смягчила наказание по второму преступлению. Марине Истиховской не придется платить штраф и она не считается приговоренной к условному лишению свободы. Единственная санкция - это запрет занимать определенные должности в течение двух лет.

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