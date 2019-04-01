В Сыктывкаре появилась башня из "Мстителей" и поезд из "Гарри Поттера"

Поклонники популярной культуры и научной фантастики из Коми уже привыкли каждый год приезжать в Сыктывкаре на единственный тематический фестиваль в республике «Сыр-Кон». Косплееры, любители комиксов, сериалов, фантастики, фэнтези, игроки в настольные и видеоигры с 2015 года собираются вместе, чтобы и себя показать, и пообщаться с единомышленниками.

Сейчас креативный директор фестиваля, автор и художник комиксов Прокопий Уляшов поделился с общественностью необычным проектом, который он хотел презентовать в рамках фестиваля еще зимой.

Задумка получила название «GEEKтывкар». Как объясняет ее автор, это - фотопроект-фантазия, отвечающий на вопрос, что было бы, если мир популярной культуры слился с обыденной действительностью провинциального Сыктывкара.

Как рассказал «КП-Коми» Прокопий, задумка проекта появилась прошлым летом во время прогулки по городу, уже после весеннего «Сыр-кона».

- Отчасти вдохновлялся популярным пабликом «2D among us», в котором художники соединяют героев мультфильмов с окружающей реальностью. Изначально хотел приурочить проект к новогодней гик-вечеринке «Свин-кон», которую мы делали в декабре, но к тому времени не успел закончить некоторые работы, да и тематически эта серия не очень хорошо вписывалась в празднование Нового года, поэтому логичным решением было отложить «GEEKтывкар» до весны, - считает креативный директор гик-фестиваля.

Сейчас Прокопий уже продемонстрировал три фотокарточки с узнаваемыми сыктывкарскими локациями, в которые гармонично влились детали из популярных фильмов.

Первой изменениям подвергся комплекс «Торговый двор», известный в народе как «свечка». К нему автор добавил небоскреб Тони Старка, из вселенной комиксов Marvel.

В следующей открытке мы смогли увидеть, как по сыктывкарскому «кольцу» в центре города мчит автомобиль «Делореан» из киновселенной «Назад в будущее».

"Делореан" из "Назад в будущее" рассекает по улицам Сыктывкара

- «Назад в будущее» — это фильм, который повлиял на меня в детстве, как никакой другой, и который я до сих пор считаю своим любимым. Как было бы здорово запрыгнуть в "Делореан", выставить дату на приборной панели и очутиться в другом времени...Хотя, в случае с Сыктывкаром, возможно, отличия между эпохами будет найти нелегко, - иронизирует Прокопий.

Последней на данный момент фантазией стал симбиоз сыктывкарского железнодорожного вокзала и Хогвартс-экспресса из вселенной Гарри Поттера.

От вокзала в столице Коми мог бы отправляться поезд в Хогвартс

- В детстве вся эта история с поттероманией прошла мимо меня, так что целиком киноверсию саги о мальчике, который выжил, я посмотрел только прошлой осенью, - признается автор фотопреокта. - В очередной открытке в рамках фотопроекта «GEEKтывкар» — попытка представить, что было бы, если знаменитый поезд Хогвартс-Экспресс отправлялся бы с сыктывкарского железнодорожного вокзала.

По словам художника, соединять городскую среду с миром конкретного фильма или сериала было непросто: где-то идея появилась сама по себе (как в случае с башней из фильма «Мстители»), где-то пришлось попотеть и пофантазировать.

- В настоящее время готова еще парочка открыток и задумано несколько новых сюжетов, - обещает автор.- Осталось только выйти в город на съемку!

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