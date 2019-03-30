Как слепить тело мечты: репортаж с открытого Кубка республики, где выбрали лучших бодибилдеров

В Сыктывкаре состоялся VIII открытый Кубок республики по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и менс-физик - настоящий праздник людей, которые день и ночь отдавали тренировкам, чтобы слепить тело мечты. Их триумф запечатлен в фоторепортаже от «Комсомольской правды в Коми».

Казалось, что рельефы и изгибы тела у участников состязания были совершенней, чем у скульптур античностиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Участники состязания, которое прошло 30 марта в здание ДЮСШ №2 в местечке Лесозавод, долгими тренировками в залах слепили из своего тела произведение искусства. На турнире по бодибилдингу - самое время показать плоды своего многодневного труда.

«Кубики» участников состязаний долго будут вспоминать поклонники и поклонницы этого вида спортаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Казалось, что рельефы и изгибы тела у участников состязания были совершенней, чем у скульптур античности. Зрители и болельщики активно поддерживали спортсменов. Судьям, которые приехали из разных регионов России, предстояла самая тяжелая работа - выбрать лучших из лучших.

Соревнования проходили в традиционном режиме. Сначала на сцену выходили участники состязаний, а судьи оценивали пропорцию и симметрию их тела. Для этого спортсменов просили показать двойной бицепс, продемонстрировать мышцы голени и другие обязательные позы для оценки. Повернувшись спиной к зрительному залу, бодибилдеры представили на суд судей и публики двойной бицепс сзади, широчайшие мышцы спины и заключительную позу – пресс и бедро.

Глядя на напряженные лица спортсменов, понимаешь, что позировать - это нелегкоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

За визуальной оценкой шла произвольная программа, где спортсмены демонстрировали, как умеют играть мышцами и органично двигаться под музыку. Участники состязаний показывали зрителям и судьям, как они уверенно владеют своим телом и даже артистизм им не чужд - некоторые номера были настоящим мини-шоу.

В этом году в категории «Юниоры» был всего один участник. Студент лесного колледжа их Ухты Александр Терентьев показал судьям, что и один в поле воин - вышел на сцену и продемонстрировал рельефы своего тела.

В категории «Юниоры» вытупил один человекФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зрители любят лицезреть участниц категории «фитнес-бикини 35+» - живая мотивация, что обладать красивым телом можно в любом возрасте, если приложить усилия. В этом году в номинации выступили всего две участницы. Победа досталась Наталье Леннок.

В категории «фитнес-бикини 35+» выступали две красавицыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Категорию «фитнес-модель» впервые презентовали в Сыктывкаре в 2017 году. В этом году она собрала двоих красавиц, которые достойны появиться на обложке спортивного журнала. Девушки дефилировали в купальниках и, что необычно, в сверкающих вечерних платьях. В этой номинации первого места удостоилась Наталия Попинова из Кирова.

Наталия Попинова - спортсменка, красавица и мама двоих малышейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- После вторых родов я тренируюсь уже год. Всегда мечтала участвовать в соревнованияъ по бодибилдингу, но материнство не давало возможности начать спортивную карьеру. Для меня главная мотивация - я сама. Я полностью меняю свои пропорции, с каждой тренировкой доказываю самой себе, что могу больше, что всё получится. И получается! Каждый мой выход на сцену - это уже победа. Главная моя победа - над собой. Получаю огромное удовольствие от сцены, от всего происходящего. Это моя атмосфера. Мероприятие, организация, судейство, в целом, очень понравились. С удовольствием приеду ещё в ваш замечательный город, - отметила Наталия.

На фото - одна из участниц этой категории Карина Леннок из АрхангельскаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зрителям представили абсолютно новую категорию - «велнес-модель». Судья-информатор отметил, что в ней выступают девушки, которые с точки зрения пропорций тела имеют преобладающую нижнюю часть, и это их прелесть. В новоиспеченной категории сильнейшей оказалась Мария Буланова из Кирова.

- Сил на построение тела уходит много. Особенно в период сушки (2 месяца перед стартами) тренировки становится сложнее и интенсивнее, а питание жёстче. Но трудимся круглогодично и питаемся правильно постоянно - только так и можно создать красивое тело! Я строю своё тело в тренажёрном зале уже пять лет. До этого профессионально занималась легкоатлетическим спортом. Победу оцениваю справедливо и заслуженно! Судейство очень компетентное! - рассказала победительница порталу «Комсомольская правда в Коми».

Женские категории - это грация и изящностьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Не менее зрелищными, чем женские, были мужские номинации, где на первое место выступала не плавность движений и грация, а твердость и маскулинность. В категории «Мастера» вышли «железные» мужчины - спортсмены старше 40 лет. Первое место в ней занял учитель физкультуры из Кирова - Андрей Стародворский. Он уже не в первый раз приезжает в Сыктывкар и не в первый раз забирает себе первое место.

Произвольное выступление - это мини-шоуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В категории «Классический бодибилдинг» выступили четыре спортсмена, а сильнейшим оказался улыбчивый и, как показала произвольная программа, артистичный Михаил Шашин из Санкт-Петербурга. Смотря на этих спортсменов, отпадало предубеждение, что позировать - легко. Мужчины из последних сил напрягали мускулатуру, подчеркивая красоту своих рельефных тел. Но при этом участники состязаний не забывали улыбаться.

С лиц участников состязания стекал пот вместе с автозагаромФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Категория - «менс-физик» или в народе - «пляжники» - традиционно самая многочисленная. Когда 11 участников вышли на сцену, то в зале стало жарко, а зрительницы потянулись к телефонам, чтобы запечатлеть на камеру рельефные тела участников состязания. С потных лиц пляжников стекали капельки пота вместе с автозагаром. Но спортсмены не замечали неудобство - ребята энергично позировали перед публикой.

Самая многочисленная и «жаркая категория» - «менс-физик»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Это только часть категорий, участники которых выступили перед зрителями 30 марта в Сыктывкаре. Праздник красоты и тела завершился спустя четыре часа после начала соревнований. В наш обзор не попали весовые категории,фитнес-бикини свыше 166 см и другие, которые тоже сорвали свою долю аплодисментов и восхищения публики.

«Пляжники» покорили сердца зрительницФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Лица заслуженных победителей светились радостьюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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