Умирающей двухлетней Арише из Усть-Вымского района требуется более 9 млн рублей на лечение

Маленькой Арише Горбачёвой из села Айкино Усть-Вымского района поставили страшный диагноз — нейробластома. Прооперировать малышку могут в Израиле, но для лечения необходима баснословная сумма — 9 млн рублей. Эти деньги собирают всем миром. Родители ребенка благодарны каждому рублю от неравнодушных людей.

Еще в начале года в семье Горбачевых ничто не предвещало беды. В феврале у Ариши врачи отметили образование в лобной кости и боли в животе. Все точки над «и» расставило комплексное обследование в Республиканской детской клинической больнице. Малышке поставили страшный диагноз - нейробластома торакоабдоминальной локализации с поражением костей свода и основания черепа. Основной диагноз, согласно медицинским документам, - злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины. Все медицинские документы есть в группе поддержки.

Сейчас мама Анастасия с Аришей находятся в национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Блохина. «Врачи говорят, что медлить с лечением нельзя, поскольку заболевание редкое и уже четвертая стадия. У ребенка на жизнь 20%, нужна срочная операция», - рассказала девушка.

В центре Блохина операцию провести не могут, так как там объявлен карантин по оспе. Вылечить Аришу вызвались в Израиле. Вначале врачи озвучили сумму в 3 млн 200 тысяч рублей за операцию. Как рассказала друг семьи Рузанна Павлова, после консилиума медики озвучили окончательную сумму — 9 млн рублей! За три дня сборов удалось собрать миллион рублей. Чтобы спасти ребенка, нужна помощь каждого, ведь счет идет на дни.

Родители малышки будут благодарны любой посильной помощи!

Карта мамы

4276280017412088

Привязана к номеру

89962610989

Горбачёва Анастасия Павловна

Карта папы

4817760095229245

Привязана к номеру

89042037108

Горбачёв Александр Сергеевич