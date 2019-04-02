2019-04-02T17:03:06+03:00
Происшествия

Экс-директор САТП №1 Александр Рукавишников вышел из СИЗО

Его отпустили под домашний арест до 2 июня
Ольга СОЛОВЕЙ
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Он останется по домашним арестом до 2 июняОн останется по домашним арестом до 2 июняФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Экс-директор САТП №1 Александр Рукавишников выходит из СИЗО. Об этом сообщает "Комиинформ".

Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения. Рукавишникова отпустили под домашний арест до 2 июня.

Напомним, Александр Рукавишников — фигурант дела о коммерческом подкупе. УФСБ выяснило, что директор автотранспортного предприятия два года получал незаконные денежные вознаграждения от индивидуального предпринимателя за то, что заключал с ним договоры на оказание ремонтных услуг. За это время он получил не менее 6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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