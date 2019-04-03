2019-04-03T14:51:33+03:00
Спорт

Лыжницы Юлия Белорукова и Ольга Царева - чемпионки России в спринте

Спортсменки из Коми подтвердили звание "королев командного спринта"
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: ФЛГР.Фото: ФЛГР.
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В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Только что завершился финал женского командного спринта, в который по итогам квалификации пробилась только одна команда из Республики Коми - Юлия Белорукова и Ольга Царева.

В решающем забеге каждая спортсменка пробежала по три этапа с передачей эстафеты партнеру по "дуэту". На последнем отрезке финишером была Юлия Белорукова, которая смогла превзойти Наталью Непряеву. Тем самым оставив команду Московской области на втором месте. Пару Непряевой в этой гонке составила Кристина Кускова, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Третьими завершили командный спринт Наталья Матвеева и Нина Дуботолкина (Москва).

В прошлом году, на домашнем чемпионате России в Республике Коми, который проходил на РЛК имени Раисы Сметаниной, именно "дуэт" Белорукова - Царева также стали чемпионками. Таким образом сегодня наши девушки подтвердили статус «королев командного спринта».

- От всей души хочется поздравить наших лыжниц! Отличный результат на главном старте страны! Надеюсь, что это не последний успех представителей Коми на этом чемпионате России. Впереди еще несколько гонок, в которых не только нашим женщинам, но и мужчинам по силам завоевать награды!, - прокомментировал успех в спринте министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Напомним, что Чемпионат России по лыжным гонкам 2019 года в Архангельской области завершится 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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