Хроники сопротивления: в Выльгорте строительство борцовского центра раскололо село на два лагеря

Недалеко от Сыктывкара в самом центре села Выльгорт забили первые сваи под строительство борцовского центра. Еще до активной фазы стройки появление Дома борьбы обросло скандалами. Люди против появления спорткомплекса в согласованном месте. По их словам, здание строят на костях, ведь на этом месте располагалось сельское кладбище. «Комсомолка» попыталась разобраться в затяжном конфликте.

Спортивный центр на костях

Интерес к стройке в Выльгорте подогревают два факта. Это первый в Коми объект, который частный инвестор, в прошлом тренер и спортсмен по борьбе Юрий Широков, полностью взвалил на свои плечи. То есть ни копейки бюджетных средств потрачено не будет. При этом в новом спорткомплексе дети будут заниматься борьбой и художественной гимнастикой совершенно бесплатно.

Вот так будет выглядеть уже построенный центр

Но инициатива инвестора расколола жителей Выльгорта на два противоборствующих лагеря — одни поддерживают возведение объекта, а другие — выступают против. Первые споры возникли в 2017 году. Тогда местные жители, преимущество мамы, ругали строительство, потому что оно отнимет у них зону отдыха и площадку для детей.

«Спортивный центр единоборств» построят рядом с котельной и Домом культуры

Спустя два года местные жители узнали, что центр возводят на месте, где до 1938 года стояла старинная Сретенская церковь, окруженная кладбищем. Горожане собрали пакет документов — выписки из метрических книг и показания местных жителей- сторожилов, которые говорят — кладбище и церковь находилось на месте стройки.

Сретенскую церковь разрушили в 1937 году

- Это было центральное кладбище села Выльгорт, на котором покоились сотни людей. Мне передали пакет документов от неравнодушных жителей села, которые я отнес в прокуратуру района. По большему счету, должна быть проведена проверка. Однако мы почти уверены, что ее никто проводить не будет. Уже вовсю идет строительство, - сетует депутат Сыктывдина Евгений Потолицын.

А было ли кладбище?

Президент федерации спортивной борьбы Коми Анатолий Подшивалов рассказал «Комсомолке», что участка земли, где много лет рос борщевик, спортсмены добивались два года. Наконец, в этом году они пробрались через тернии общественных слушаний и согласований, и стройка стартовала. По проекту в здании будет два бойцовских ковра с раздвижными трибунами, две сауны, причем одна с бассейном, кафе, тренажерный зал, раздевалки, медкабинет. Представители федерации искренне не понимают, почему их обвиняют в строительстве спорткомплекса на костях.

В конце марта вбили первые стаи под строительство. Фото Федерации спортивной борьбы Республики Коми

- Мы обратились в архивы и узнали, что аккурат на кладбище стоит не будущий Дом борьбы, а нынешний Дом культуры. На общественных слушаниях бабушки сетовали, мол, мы строим здание на костях. Тогда я задал им вопрос, почему 15 лет вы позволяете танцевать и плясать на этих костях? На это мне ничего не ответили. Сейчас получили все разрешения, забили первые сваи и узнали, что православные снова начали поднимать вопрос - спорткомплекс строится на кладбище и стройку следует запретить. Я не понимаю позицию противоборствующей стороны. Возводится же не торговый центр, а место, где ребятишки будут бесплатно заниматься спортом, - признался Анатолий Николаевич.

По его словам, работы по возведению объекта идут вовсю. На стройке уже выкопали котлован глубиной три с половиной метра, а землю вывезли в место, согласованное с администрацией.

Стройку даже освятили. Фото Федерации спортивной борьбы Республики Коми

- Самое интересное, что ни один человек, который рьяно выступал против стройки, не пришел проинспектировать ее. Почему? Мы, в свою очередь, прекрасно понимаем, что если вместе с землей поднимем кости, то стройка сразу остановится. Какие бы ни были разрешения, будет необходимо расследования — кому они принадлежат, - отметил президент федерации борьбы. По его словам, если все будет хорошо, то центр будет достроен уже к концу этого года.

Способы разрешения конфликта

Другие местные общественники уже откровенно устали от споров и призывают не муссировать тему, набившую оскомину. Как рассказал член Общественного совета Сыктывдина Владимир Муравьев, решение проблемы — установка памятной доски, на которой запишут имена людей, захороненных в этом месте. В основном, это были священнослужители. Что в месте, где строится центр, не было кладбища, подтверждают и воспоминания очевидцев.

Вырезка из старинной газеты предоставлена Владимиром Муравьевым

- В газете «Красное знамя» от 19 февраля 1993 года уроженец Выльгорт, участник Великой Отечественной войны Сергей Кочев, внук старосты Сретенского храма Евфимия Кочева, писал: «…Вот здание школы, построенное в начале века по проекту архитектора Альберти. Встаю к нему спиной и вспоминаю, что было перед ним. А стояла здесь Сретенская церковь с высокой колокольней со шпилем. Территория ее была огорожена каменными столбами, соединенными чугунными решетками. На территории, вокруг здания – несколько могильных холмов, как бы запечатанных чугунными плитами с именами усопших священников…». Там, где сейчас строится центр, стояло деревянное административное здание с офисами ГАИ, Роспотребнадзора, ЗАГСа, которое затем снесли. На самом деле в Выльгорте больше нет места более удобного, чем то, где стартовала стройка. Возводить спортивный центр на окраине Выльгорта — тоже неправильно, - высказал точку зрения Владимир Муравьев.

Кстати, по имеющимся архивным документам Национального архива Коми и архивного отдела администрации МО МР «Сыктывдинский», на том месте, где сейчас строят спортивный центр, находилось здание Дома Советов. В 1937 году для строительства этого здания была утверждена смета в сумме 33140 рублей. Также в 1937 году было начато строительство школы (сейчас на месте этой школы находится многоквартирный дом Школьный переулок 11). Но точку в вопросе должна поставить главный архитектор района Татьяна Кузнецова, которой администрация поручила предоставить точную схему расположения бывшего деревенского погоста.

Это план электрификации Выльгорта 30-х годов. Буква К на плане - недостроенная церковь. Именно на этом месте сейчас строится Дом борьбы

Ответ от администрации Выльгорта по поводу возведению вызвавшего спорты спорткомпомплекса на момент публикации статьи мы не получили. Как пишет районная газета «Наша жизнь», администрация не сомневается в законности стройки - тендер на строительство борцовского клуба был проведен на законных основаниях, за этим процессом пристально следила прокуратура района.