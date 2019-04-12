2019-04-12T17:36:18+03:00
Общество

На окраине Сыктывкара в бараке обрушилась печная кладка, в стене образовалась огромная дыра

Люди боятся за свои жизни
Алиса КОЗЛОВА
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Еще недавно здесь стояла печка, а теперь к этому месту страшно подойтиЕще недавно здесь стояла печка, а теперь к этому месту страшно подойтиФото: Алиса КОЗЛОВА
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Жители лесозаводского барака по ул.Зои Космодемьянской,30 опасаются оставаться дома. Страхи жильцов имеют под собой серьезные основания: недавно в квартире на первом этаже обвалилась печь, служившая перегородкой между кухней и коридором.

- Еще вечером мы услышали странный треск, но не придали ему значения. Дом по весне ходуном ходит, так что к подозрительным звукам мы уже привыкли. Но ночью на кухне словно гром прогремел - это рухнула стена, - рассказал "КП в Коми", как произошла авария хозяин квартиры Виктор Туркин.

Виктор Туркин: " Но ночью на кухне словно гром прогремел - это рухнула стена". Фото: Алиса КОЗЛОВА

Виктор Туркин: " Но ночью на кухне словно гром прогремел - это рухнула стена".Фото: Алиса КОЗЛОВА

Картина разрушения еще долго будет сниться хозяевам в кошмарных снах: на месте стены возвышалась груда кирпичей, одна стенка плашмя упала на пол и перевернула холодильник с телевизором и стол.

- Меня потом трясло. Я благодарила Бога, что это все произошло ночью, когда на кухне никого не было. Днем мой внук любит смотреть мультики на кухне. От ребенка бы мокрого места не осталось, окажись он в это время где-то поблизости, - говорит, с трудом сдерживая слезы, Наталья Туркина, супруга Виктора.

В доме потолки отходят от стен. Фото: Алиса КОЗЛОВА

В доме потолки отходят от стен.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Утром в квартиру пришли рабочие, вместе с хозяевами они вынесли кирпичи и установили деревянные подпорки. Но такую опору сложно назвать надежной. Представители управляющей компании рекомендовали не подходить близко к месту аварии, поскольку сохраняется угроза обрушения печки на втором этаже.

- Дома находится просто страшно! У нас и так потолки отходят от стен, и дом стоит без фундамента. А теперь еще и печь обрушилась, - заявила хозяйка.

Представители управляющей компании пообещали: стену восстановим, как только разберем печную кладку на втором этаже, а заодно поменяем полы. Но ремонтные работы подобны припарке для мертвого. Жильцы уверены, что дом следует признать аварийным и снести.

Типичный контраст для Лесозавода: барак соседствует с комфортабельной пятиэтажкой. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Типичный контраст для Лесозавода: барак соседствует с комфортабельной пятиэтажкой.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Каждый проживающий здесь может описать в самых мрачных красках ситуацию в своей квартире: трещины в стенах, кривые потолки и полы, круглый год здесь стоит запах сырости и выгребной ямы - люди давно привыкли к бытовому беспределу. Собственно, сам дом нельзя назвать комфортным, здесь нет водопровода и канализации. Здание было построено без фундамента прямо на грунте. Каждую весну и осень первый этаж жилого дома превращается в этакую зону подтопления, то есть вода стоит в подъезде и даже в квартирах. К примеру, Галина Момчилска рассказала, что места скопления влаги в коридоре и комнатах накрывает тряпочками. И меняет тряпки каждые два -три часа.

Места скопления влаги хозяйка квартиры накрывает тряпкой. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Места скопления влаги хозяйка квартиры накрывает тряпкой.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Жильцы уже много раз обращались с жалобами в управляющую компанию и администрацию Сыктывкара. Однако их дом до сих пор не относится к ветхому жилфонду, и у людей нет никакой надежды на переезд по госпрограмме. После обрушения печки терпению граждан пришел конец. Сейчас они готовят обращение в государственную жилищную инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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