2019-04-08T18:43:21+03:00
Общество

В Воркуте живодер ранил одну собаку ножом, а другую выкинул с третьего этажа

Разыскиваются очевидцы инцидента
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: Татьяна БелошкурскаяФото: Татьяна Белошкурская
Изменить размер текста:

В Республике Коми вновь произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Вчера вечером жильцы дома номер 6 по улице Шахтерская в Воркуте обнаружили в подъезде истекающего кровью пса. Благодаря их быстрой реакции собаку быстро забрали в приют и оказали первую помощь. Глубокие раны на голове обработали и остановили кровотечение. Позже выяснилось, что животное покалечил собственный хозяин.

Как рассказала «КП-Коми» волонтер воркутинского общества защиты животных Татьяна Белошкурская, животное поступило к ним с тремя ножевыми ранениями в голову и одним в щеку. Татьяна уточнила, что страшный инцидент произошел вчера вечером. Жильцы дома номер 6 видели, как их сосед с третьего этажа бежал с ножом за псом своей сожительницы.

- Его остановили двое молодых людей и оттолкнули в снег. Животное удалось спасти, а мужчина убежал к себе домой. С того момента дверь в квартиру никто не открывает. Там тишина. Мы только сейчас вызвали полицию, чтобы они разобрались в случившемся, - пояснила женщина.

Как рассказала "КП-Коми" Инна Нестеровская, которая проживает в этот же доме, где живодер, сейчас они с соседями ждут полицию, чтобы написать заявление.

- История из ряда вон. Этот человек опасен, причем для социума в целом, считает Инна Нестерова.

Кроме этого, выяснилось, что сегодня утром этот же мужчина выкинул с третьего этажа другую собаку своей сожительницы. Болонку нашли мертвой.

Фото: Татьяна Белошкурская

Фото: Татьяна Белошкурская

Напомним, в марте на всю республику прогремела история сыктывкарского лабрадора, которого нашли с пробитой головой в мусорном баке. При этом полиция не нашла злого умысла в поведении хозяев животного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция не будет возбуждать уголовное дело против сыктывкарца, выбросившего раненого лабрадора на помойку

В действиях хозяина несчастного пса не увидели злого умысла (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Преподаватель йоги в СИЗО Алексей Меркулов - богослову Дворкину: "Я не могу понять, где вы черпаете знания про йогу? Все же совсем не так"
К произошедшему скандалу вокруг занятий кундалини в следственных изоляторах Москвы йог Меркулов отнесся философски. А что касается «высвобождения сексуальной энергии», ответил: «Она не высвобождается, а перетекает в смирение и терпение»
Сектовед Александр Дворкин: «Никакую экспертизу про йогу в СИЗО я не писал»
Разгоревшийся вокруг занятий йогой в московских СИЗО скандал получил какой-то странный поворот. Занятия действительно приостановили, но все инициаторы этого, оказывается, об этом и не просили
Новости 24
В Сыктывкаре вновь подорожал бензин
Возле Печоры МАЗ провалился под лед
В Ухте пропала молодая женщина, ее ищут уже неделю
Мама двухлетней Ариши, которая борется с раком, рассказала о состоянии дочери
Житель Усинска, угнавший автомобиль администрации, отправится в тюрьму на шесть лет
Чиновники сыктывкарской мэрии взяли на контроль опекунов и попечителей
Пасха в Сыктывкаре: расписание крестных ходов
В Сыктывкаре появится еще одна «умная» остановка
В Сыктывкаре горела подстанция
У воркутинки украли с карты больше 200 тысяч
За сутки в Коми горели четыре дачи
В Сосногорске и Усинске люди пытались взять кредиты и лишились денег
На следующей неделе в Коми похолодает
В Воркуте перекрыли единственную кольцевую автодорогу
В Усть-Куломском районе водитель, 28 лет не нарушавший правил, сбил пешехода