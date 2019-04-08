В Воркуте живодер ранил одну собаку ножом, а другую выкинул с третьего этажа

В Республике Коми вновь произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Вчера вечером жильцы дома номер 6 по улице Шахтерская в Воркуте обнаружили в подъезде истекающего кровью пса. Благодаря их быстрой реакции собаку быстро забрали в приют и оказали первую помощь. Глубокие раны на голове обработали и остановили кровотечение. Позже выяснилось, что животное покалечил собственный хозяин.

Как рассказала «КП-Коми» волонтер воркутинского общества защиты животных Татьяна Белошкурская, животное поступило к ним с тремя ножевыми ранениями в голову и одним в щеку. Татьяна уточнила, что страшный инцидент произошел вчера вечером. Жильцы дома номер 6 видели, как их сосед с третьего этажа бежал с ножом за псом своей сожительницы.

- Его остановили двое молодых людей и оттолкнули в снег. Животное удалось спасти, а мужчина убежал к себе домой. С того момента дверь в квартиру никто не открывает. Там тишина. Мы только сейчас вызвали полицию, чтобы они разобрались в случившемся, - пояснила женщина.

Как рассказала "КП-Коми" Инна Нестеровская, которая проживает в этот же доме, где живодер, сейчас они с соседями ждут полицию, чтобы написать заявление.

- История из ряда вон. Этот человек опасен, причем для социума в целом, считает Инна Нестерова.

Кроме этого, выяснилось, что сегодня утром этот же мужчина выкинул с третьего этажа другую собаку своей сожительницы. Болонку нашли мертвой.

Фото: Татьяна Белошкурская

Напомним, в марте на всю республику прогремела история сыктывкарского лабрадора, которого нашли с пробитой головой в мусорном баке. При этом полиция не нашла злого умысла в поведении хозяев животного.

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