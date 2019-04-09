Состояние двухлетней малышки из Коми, которая борется с раком, ухудшилось

Состояние двухлетней Арины Горбачевой, которая борется с раком, ухудшилось. Малышка по-прежнему остается в реанимации, сообщают в группе помощи ребенку.

Новость огорчила жителей Коми, которые следят за всеми новостями о здоровье малышки. Люди пишут слова поддержки и обещают молиться за маленькую принцессу, как они окрестили Аришу.

Напомним, что в феврале этого года родители двухлетней Арины Горбачевой узнали о страшном диагнозе дочери. У малышки обнаружили нейробластому, которая требовала срочного лечения. Сначала ребенка хотели везти в Израиле, затем в Южной Корее. Но в итоге семью Горбачевых приняли в московской клинике им Н. Блохина.

Мама малышки Анастасия Горбачева на днях рассказала неравнодушным людям, которые с замиранием сердца следят за здоровьем ребенка, о состоянии Арины.

- Аришка разговаривает, улыбается. У ребенка хороший аппетит, но приходится кормить понемногу, так как каждый день у малышки химиотерапия и от переедания ей может стать плохо, - отмечает Анастасия. - 3 раза в день берут анализы и пока все хорошо!

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