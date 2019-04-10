2019-04-10T11:18:19+03:00
Общество

На поезде Воркута-Москва работает самая вежливая проводница в стране

Видео с железнодорожницей Оксаной набрало более 10 миллионов просмотров в интернете
Ольга СОЛОВЕЙ
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Самая добрая проводница в стране.! другой источник

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Не так давно в Сыктывкаре пошел концерт Иеромонаха Фотия. Порадовав нашего зрителя, артист отправился дальше по своему гастрольному маршруту. Следующим на очереди у Фотия был Котлас, а уже оттуда он поехал на поезде в Вологду.

Путешествовал иеромонах в фирменном вагоне компании ТрансКлассСервис. В начале поездки в купе к певцу зашла проводница по имени Оксана и начала рассказывать обо всех услугах, которыми может воспользоваться певец. Женщина настолько поразила Фотия, что он снял всю инструкцию от проводницы на видео, которое уже стало хитом интернета. Пользователей соцсетей восхитила вежливость и доброжелательность Оксаны. Женщину уже признали самой народной проводницей в стране.

Правда, не все отнеслись к поведению Оксаны по-доброму. Многие посчитали такой сервис навязчивым, а проводницу жутковатой. Другие же посчитали, что она просто узнала своего звездного пассажира и из-за его статуса так вежливо себя вела. Сам перевозчик ТКС отметил, что все работники фирмы - профессионалы своего дела и любят свою работу. Так что такое поведение вполне нормально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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