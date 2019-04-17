Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский прокомментировал новость о высоких зарплатах священников

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что священники Русской православной церкви зарабатывают больше, чем обычные госслужащие. На некоторых должностях вознаграждение может достигать миллиона, пишет businessman.ru

В статье уточняют, что огромные зарплаты священники получают в Москве и Московской области. Там, например, настоятель может заработать от 100 000 рублей, а рядовой священник от 60 000 до 80 000 рублей. В регионах, согласно источнику, зарплаты священников составляют от 20 до 200 тысяч рублей. Начинающий батюшка зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц.

Однако информация о зарплатах удивила священнослужителей в Коми, которые никогда не видели таких денег:

- Зарплата батюшек по республике часто не превышает федеральный МРОТ от 1 января 2019 года и равна 11 280 рублей. Откуда же такие данные? Может для повышения рейтинга некоторых СМИ? Я вообще не получаю зарплату. Живу на пенсию. Езжу на чужой машине. Дизельное же топливо обязаны оплачивать приходы, куда ездит машина. Сейчас в трудном материальном положении находятся батюшки в сельских местностях. Помогаем всем через кассу взаимопомощи при епархии. Также выплачивали разовую помощь родственникам умерших священнослужителей - по 10-15 тысяч рублей, - рассказал «Комсомолке» архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Кстати, новость о высоких зарплатах священников прокомментировал и митрополит Бурятской и Улан-Удэнской епархии Савватий. Ироничный пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

- Что там говорят? Миллион? Обещаю с миллионной зарплаты ежемесячно переводить деньги на строительство кафедрального собора 990 000. Оставшиеся 10 тысяч рублей, уж извините, на носки-бензин оставлю, себе. А то, знаете, износился немного за 10 лет, себе в прошлом году сделал роскошный подарок, купил зимние ботинки. Картинок не будет..., - заключил Савватий.

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