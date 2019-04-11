Сыктывкарскую школу в Орбите продолжит строить компания из Кирова

Засиял луч надежды в затянувшейся эпопее со строительством школы на 1200 мест в Орбите. К завершению проекта приступил новый застройщик - это ООО «Универсалстрой» из Кировской области.

Напомним, в связи с нарушением обязательств прежним подрядчиком – ООО «Белстройцентр-Калуга» – государственный контракт с ним был расторгнут в июле 2018 года.

У объекта появится уже третий застройщик. Доведет ли он дело до конца?Фото: Алиса КОЗЛОВА

В соответствии с условиями контракта с новым подрядчиком, ввод объекта с учётом выполнения работ по благоустройству планируется в третьем квартале 2019 года. Цена контракта 288 млн 938 тыс. рублей.

- Школа на 1200 мест – это объект, к которому приковано внимание всей республики, особенно жителей Сыктывкара. Два подрядчика поменялось, сейчас на строительную площадку выходит третий. Еще предстоит провести благоустройство, частично подвести сети, сделать футбольное поле, перекрыть спортзал, произвести внутреннюю отделку, установить оборудование. Наша задача – закончить строительство, - прокомментировал министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко.

Новым подрядчиком заключены договоры на охрану строительной площадки школы в Орбите, на подключение объекта к электро- и теплоснабжению, видеонаблюдению, на подачу холодной воды.

Напомним, школу в Орбите начали строить еще в 2016 году. Генеральный подрядчик ООО «ССМУ «Краснодар» не укладывался в сроки, и с ним расторгли контракт. Следующий застройщик - ООО «Белстройцентр-Калуга» - тоже оказался ненадежным. Сроки сдачи объекта постоянно переносились.