2019-04-11T12:14:25+03:00
Общество

Сыктывкарскую школу в Орбите продолжит строить компания из Кирова

Храм знаний возводят уже три года
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Многострадальная школа строится с 2016 года. Когда же учебное заведение распахнет двери для школьников?Многострадальная школа строится с 2016 года. Когда же учебное заведение распахнет двери для школьников?Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Засиял луч надежды в затянувшейся эпопее со строительством школы на 1200 мест в Орбите. К завершению проекта приступил новый застройщик - это ООО «Универсалстрой» из Кировской области.

Напомним, в связи с нарушением обязательств прежним подрядчиком – ООО «Белстройцентр-Калуга» – государственный контракт с ним был расторгнут в июле 2018 года.

У объекта появится уже третий застройщик. Доведет ли он дело до конца? Фото: Алиса КОЗЛОВА

У объекта появится уже третий застройщик. Доведет ли он дело до конца?Фото: Алиса КОЗЛОВА

В соответствии с условиями контракта с новым подрядчиком, ввод объекта с учётом выполнения работ по благоустройству планируется в третьем квартале 2019 года. Цена контракта 288 млн 938 тыс. рублей.

- Школа на 1200 мест – это объект, к которому приковано внимание всей республики, особенно жителей Сыктывкара. Два подрядчика поменялось, сейчас на строительную площадку выходит третий. Еще предстоит провести благоустройство, частично подвести сети, сделать футбольное поле, перекрыть спортзал, произвести внутреннюю отделку, установить оборудование. Наша задача – закончить строительство, - прокомментировал министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко.

Новым подрядчиком заключены договоры на охрану строительной площадки школы в Орбите, на подключение объекта к электро- и теплоснабжению, видеонаблюдению, на подачу холодной воды.

Напомним, школу в Орбите начали строить еще в 2016 году. Генеральный подрядчик ООО «ССМУ «Краснодар» не укладывался в сроки, и с ним расторгли контракт. Следующий застройщик - ООО «Белстройцентр-Калуга» - тоже оказался ненадежным. Сроки сдачи объекта постоянно переносились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Кушнир: Наши школы выпускают говорящие головы, а западные готовят к жизни после школы
Главный редактор журнала «Народное образование» прокомментировал «Комсомолке» мотивационный пример учителя, который сдал ЕГЭ на 100 баллов, чтобы показать своим ученикам, как можно относиться к учебному процессу
Как LEGO Education научит всех школьников программировать
Производители самых известных в мире конструкторов создали серию уроков для средних классов, которые можно хоть сегодня начать использовать в любой школе, - материалы соответствуют федеральным образовательным стандартам.
Что нас ждёт в этом году на III Ежегодной Премии и Конференции «Эффективное образование»?
Всем нам приходится учиться: женщинам и мужчинам, пожилым и молодым — всем без исключения, кто, так или иначе, выступает на сцене великого театра под названием «Жизнь», в которой мы каждый день получаем ценные уроки
Новости 24
В Коми растет заболеваемость ВИЧ, гепатитом и скарлатиной
Внимание: в центе Сыктывкара перекроют улицу
В Коми объявлен сезон охоты
100 волонтеров cо всего мира облагородят дорогу на Маньпупунер
В Инте 63-летний мужчина пытался зарезать бывшую подругу сердца
До "Сыктывкарса тулыс" остался один день
В Коми установлен виновный в гибели рабочего под ковшом экскаватора
Опубликованы эскизы реконструкции конно-спортивной школы под Сыктывкаром
Зарплата врачей и преподавателей вузов в Коми увеличилась до 90 тысяч рублей
В День космонавтики ГИБДД Ухты проведет массовую проверку
Сыктывкарские мужчины могут подзаработать на тушении пожаров
Европейский суд по правам человека присудил пять тысяч евро заключенной из Коми за перевозку в автозаке
Стало известно, когда в Сыктывкаре пройдет субботник
В Усогорске осужденный за избиение жены вновь взялся за старое
На сыктывкарских домах хотят повесить таблички с именами репрессированных
Стала известна предварительная программа празднования Дня Победы в Сыктывкаре