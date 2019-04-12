Реконструкторы Коми отправятся в поход по рекам Коми на точной копии древнерусской ладьи

Реконструкторы Коми воплотят в жизнь уникальную страницу истории - пройдут по пути геологоразведочной экспедиции XV века на средневековой ладье. Идея путешествия витала десятилетиями, но победа в президентском гранте на 2,5 млн рублей сдвинула дело с мертвой точки.

Об истории воплощения проекта, его смысле и реализации порталу «Комсомольская правда» рассказал капитан ладьи Константин Казаков.

Фото из архива Константина Казакова

- Когда появилась идея?

- Идея плавания на корабле или драккаре родилась с появлением клуба «Кречет». Но это дорого и непросто, поэтому мечта была отложена в долгий ящик. Иногда на фестивалях нам удавалось посидеть за веслами кораблей зарубежных гостей и ведущих клубов России. Это раззадорило желание, но мечта до поры до времени оставалась мечтой.

В 2018 году мы выиграли президентский грант на 2,5 миллиона рублей. Первое ощущение — неужели это возможно! Случившееся казалось фантастикой. Но когда первые восторги прошли, взялись за реализацию проекта — планировка маршрута, формирование состава команды, подготовка корабля (его строят в Петрозаводске по нашему заказу).

- Какую эпоху будете реконструировать и почему?

- В истории Руси есть много героических моментов. Одни из них — это освоение сибирских просторов. Пот, кровь, борьба с природой, воинская доблесть, боль, трудности — через это приходилось проходить первопроходцам. Мы и будем реконструировать одну и страниц освоения Сибири в 15 веке - пойдем по пути первой в истории страны экспедиции по поиску серебряной и медной руд. Покорение новых просторов, пока не было железных и автомобильных дорог, происходило по водным путям на максимально универсальных и органичных лодках. Наш проект и получил название «Великий водно-волоковый путь».

Фото из архива клуба «Кречет»

- Почему выбрали именно эту эпоху?

- Мы выбрали известный факт — в Средневековье на Руси не было своих источников цветных металлов, их закупали за рубежом, что невыгодно. А в Республике Коми добывали цветные металлы. Именно поэтому Иван III Васильевич в 1492 году снарядил геолого-разведочную экспедицию, которая, в том числе, проходила по рекам Коми. Реконструкция части экспедиции позволит нам пройти по рекам Ижма, Печора, Цильма до Цилемских рудников. Это один из удобных путей, который затрагивает четыре реки республики. Старт экспедиции планируется от села Усть-Ухта и завершится чуть дальше деревни Нонбург. Таким образом мы повторим путь искателей руды.

Отмечу, что экспедиция 1492 года заняла 8 месяцев и шла от Москвы через Устюг: наши далекие предки прошли по Двине, Вычегде, Выми и через волок на Ухту ( волок — участок суши, обычно с перевалом, между двумя озёрами или реками, через который тащили суда — «волоком» - ред.). Мы же реконструируем не весь поход, а только его вторую часть.

- Как идет строительство ладьи?

- Корабль — реплика средневековой древнерусской ладьи — достраивают в Петрозаводске на верфи деревянного судостроения «Варяг». Длина корпуса — 8 м, ширина — 2,3 м, высота борта - 0,9 м. Вес корпуса составит 0,8 тонны. Ладья оборудована веслами - их восемь штук. Для корпуса, мачты и реи используется корабельная сосна. В качестве прототипа была использованы славянская ладья из Ральсвика (остров Рюген, Германия) и скандинавские корабли из Роскилде (остров Зеландия, Дания). Наша ладья строится в соответствии с их типологией, но, конечно, с учетом современных технологий деревянного судостроения.

Корабль строят в Петрозаводске

Лодка почти закончена: корпус собран. Мастера доделывают мачту и реи. Также проводятся отделочные работы. В конце апреля мы выезжаем на приемку готовой лодки, которую затем доставят в Сыктывкар. Ладья — дорогое удовольствие, на нее ушли практически все средства гранта. Поэтому вспомогательные части корабля - весла, якорь, парус — делаем силами нашего «Центра средневековых ремесел».

- Кто входит в экипаж экспедиции? Сколько она будет продолжаться?

- Экипаж экспедиции - 11 человек, в основном это представители реконструкторского и туристического сообщества Коми. Длина маршрута составит 650 км, а длительность - примерно 30 дней.

Фото из архива клуба «Кречет»

- Почему вы хотите плыть в исторических костюмах?

- Самый простой способ понять, как думал человек той эпохи — погрузится в его повседневность. Этот путь мы считаем самым правильным. Наш поход - это не ролевая игра, а исторический эксперимент в стиле живой истории. Мы переодеваясь в старинные костюмы, беря в руки инструменты той эпохи и употребляя еду того времени, разводя огонь при помощи кресала и кремня, уже изменим отношение к временам освоения Сибири.

- То есть целый месяц вы проживете жизнь средневекового человека?

Выросли мы все-таки в современности и наш организм приспособлен к постоянному ношению современной удобной одежды. Перейти на целый месяц в быт того времени - это опасно для здоровья. Конечно, участники экспедиции имеют некоторый опыт жизни в реалиях Средневековья. Но целый месяц не снимать средневековую одежду и есть средневековую еду — этого никто из нас еще не проходил. В целях безопасности мы не будем забывать про современную гигиену — мыло, зубную щетку.

Фото из архива клуба «Кречет»

Но каждый член экспедиции будет решать самостоятельно - комфортен ли ему режим максимального погружения в историческое прошлое или нет. Но если что-то пойдет не так, то будем ограничивать желание полностью преобразиться в средневекового человека. Кроме всего прочего, у нас будет современная аптечка, аварийный набор на случай непредвиденных ситуаций. Наша задача комфортно пройти маршрут и спокойно завершить экспедицию.

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